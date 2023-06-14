Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Buat Konten Tak Sekedar Viral? Ketahui Batasan-Batasan Berikut!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:36 WIB
Mau Buat Konten Tak Sekedar Viral? Ketahui Batasan-Batasan Berikut!
Podcast Aksi Nyata (Foto: Ist)
A
A
A

KINI banyak unggahan video-video viral yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta tayangannya meresahkan masyarakat.

Didik Lestariyono, S.H., M.H., selaku politisi Partai Perindo, sekaligus advokat dan juga seorang praktisi hukum mengungkapkan bahwa penting bagi para konten kreator untuk melek hukum, serta tak mengabaikan nilai-nilai sosial di masyarakat.

 Podcast Aksi Nyata

Di samping itu, Didik berpendapat jika peran pemerintah untuk mensosialisasikan UU ITE, agar efektif dan tersampaikan kepada masyarakat itu penting.

“Saya rasa pemerintah perlu melakukan sosialisasi melalui instansi-instansi pemerintah. Kemudian juga saya rasa yang paling efektif adalah, memasukkan sosialisasi tentang UU ITE ini sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, karena dari situlah kaum milenial mulai dicetak,” kata Didik dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (14/6/2023).

Didik kemudian mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan, pemahaman terkait UU ITE ini masuk dalam kurikulum untuk menjadi pelajaran atau mata kuliah tertentu.

 BACA JUGA:

Didik pun memberikan sedikit penjelasan terkait batasan-batasan dari konten yang harus diperhatikan, sebelum di sebarluaskan di media sosial.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166931//mnc_tourism-i60C_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/57/3165623//ilustrasi-G1QY_large.jpg
Gunakan AI untuk Edit Video Shorts Tanpa Persetujuan Kreator, YouTube: Ini Eksperimen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/612/3163774//tiktok-Ea0d_large.jpg
Manfaatkan AI, TikTok Dorong Kreator Gen Z Raup Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/612/3161214//tiktok-K9Zp_large.jpg
5 Tips Jadi Konten Kreator Sukses di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158339//angela_tanoe-aTSn_large.jpg
Peran Penting Media Jaga Kredibilitas Informasi, Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Muda Jadi Konten Kreator Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/65/3158329//angelina-JtM8_large.JPG
Gen Z Punya Cerita, Kisah Inspiratif Mantan Guru Bimbel Sukses Jadi Konten Kreator di Medsos
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement