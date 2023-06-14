Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Romantis Yoona SNSD dan Junho 2PM, Bak Pasutri Baru!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:30 WIB
Potret Romantis Yoona SNSD dan Junho 2PM, Bak Pasutri Baru!
Yoona SNSD dan Junho 2PM, (Foto: Allure)
A
A
A

PASANGAN Yoona SNSD dan Junho 2PM pamer kemesraan jelang penayangan serial drama terbaru keduanya, King The Land.

Potret kemesraan pasangan aktris-aktor dan idol ini, diwujudkan lewat pemotretan berkonsep gaya romantis musim panas untuk majalah Allure edisi Juli 2023. Dari dua foto yang dirilis majalah Allure, Yoona dan Junho tampil sebagai pasangan yang bukan hanya visual tapi juga mesra bak pasangan suami-istri baru.

Dalam foto pertama, Yoona dan Junho kompak mengenakan outfit tema monokrom, hitam putih. Keduanya berpose dengan latar taman hijau dan saling berpelukan erat. Junho di sini terlihat mengalungkan tangannya di pinggang ramping Yoona.

 

(Foto: Allure Magazine) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/612/3007799/potret-kecup-mesra-pratama-arhan-dan-azizah-salsha-netizen-yang-lain-ngekos-PPCrToCGHp.jpg
Potret Kecup Mesra Pratama Arhan dan Azizah Salsha, Netizen: Yang Lain Ngekos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/612/2841544/mesranya-nana-mirdad-senderan-manja-di-dada-andrew-white-netizen-ikut-salting-3D4HcQzJ6B.jpg
Mesranya Nana Mirdad Senderan Manja di Dada Andrew White, Netizen Ikut Salting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/29/612/2677703/5-potret-mesra-lesti-kejora-dan-rizky-billar-sebelum-kisruh-dugaan-kdrt-y135Ck0ah0.JPG
5 Potret Mesra Lesti Kejora dan Rizky Billar Sebelum Kisruh Dugaan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/03/612/2660223/7-potret-romantis-raisa-dan-hamish-di-ulang-tahun-pernikahan-ke-5-couple-goals-banget-EnAXJqiBpw.JPG
7 Potret Romantis Raisa dan Hamish di Ulang Tahun Pernikahan ke-5, Couple Goals Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/28/612/2656171/5-momen-mesra-maudy-ayunda-dan-jesse-choi-bulan-madu-di-bali-bikin-iri-banget-x3bP5RkVw9.JPG
5 Momen Mesra Maudy Ayunda dan Jesse Choi Bulan Madu di Bali, Bikin Iri Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/17/612/2631107/romantisnya-potret-liburan-aurel-dan-atta-halilintar-di-italia-pose-mesra-disorot-netizen-k0ZabI668d.JPG
Romantisnya Potret Liburan Aurel dan Atta Halilintar di Italia, Pose Mesra Disorot Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement