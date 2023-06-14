Potret Romantis Yoona SNSD dan Junho 2PM, Bak Pasutri Baru!

PASANGAN Yoona SNSD dan Junho 2PM pamer kemesraan jelang penayangan serial drama terbaru keduanya, King The Land.

Potret kemesraan pasangan aktris-aktor dan idol ini, diwujudkan lewat pemotretan berkonsep gaya romantis musim panas untuk majalah Allure edisi Juli 2023. Dari dua foto yang dirilis majalah Allure, Yoona dan Junho tampil sebagai pasangan yang bukan hanya visual tapi juga mesra bak pasangan suami-istri baru.

Dalam foto pertama, Yoona dan Junho kompak mengenakan outfit tema monokrom, hitam putih. Keduanya berpose dengan latar taman hijau dan saling berpelukan erat. Junho di sini terlihat mengalungkan tangannya di pinggang ramping Yoona.

(Foto: Allure Magazine)