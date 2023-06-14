7 Alasan Cowok Suka Cewek Montok, Lebih Hot dan Menggoda?

7 Alasan Cowok Suka Cewek Montok akan dibahas dalam artikel ini. Apa saja alasan cowok suka cewek montok? Berikut ulasannya.

Bentuk fisik wanita memiliki daya tarik tersendiri bagi lawan jenis. Sebagian lelaki diketahui menyukai wanita dengan bentuk tubuh yang tak begitu gemuk tapi juga tidak kurus, namun berisi alias montok.

Dikutip dari lizalu, Rabu (14/6/2023) menyatakan bahwa terdapay penelitian ilmiah menunjukkan bagaimana pria lebih menyukai wanita montok atau curvy karena mampu tampil menawan, ramah, dan komunikatif.

Tiap-tiap pria tentu punya pendapat yang berbeda, namun ada 7 alasan mengapa cowok suka dengan cewek atau wanita montok.

1. Ceria

(7 Alasan Cowok Suka Cewek Montok, Foto: Yahoo)

Pria menyukai wanita cantik yang selalu tersenyum, wanita yang mampu merasa cantik dan nyaman dengan orang lain. Hampir sebagian besar cewek montok menurut pria selalu ceria dalam kesehariannya.

2. Tenang

University of Westminster telah menunjukkan bahwa pria yang stress mencari wanita montok, yang memiliki efek menenteramkan.

3. Terkenal dengan ‘lekukkan’





(7 Alasan Cowok Suka Cewek Montok, Foto: Instagram/@georginagio)

Mata pria selalu tertuju pada payudara dan punggung bawah. Setiap pria tentu menghargai garis-garis lembut, yang menjadi ciri khas para wanita montok atau curvy.

4. Kesehatan

Menjadi wanita montok identik dengan kegembiraan hidup, kesehatan, dan rayuan di mata pria. Selain itu, mereka terlihat bugar dan fit dengan tubuh berisinya.

5. Kedermawanan

Seorang wanita montok mengingatkan akan sosok ibunya yang percaya diri, murah hati, penuh kasih untuk memberi. Dan memang wanita curvy memang penuh perhatian dan penuh kasih terhadap pria.