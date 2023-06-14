4 Tipe Orang Toxic yang Patut Diwaspadai, Si Playing Victim Salah Satunya

TIDAK semua orang punya sifat dan kepribadian baik, saat berinteraksi dengan orang yang berbeda setiap hari, kita bisa menemukan tipe kepribadian yang berbeda.

Terkadang, orang yang kita temui sehari-hari bisa sangat toxic, jauh dari kata baik dan bisa menjatuhkan orang lain termasuk Anda demi keuntungan mereka sendiri. Penting untuk menjauh dari orang-orang seperti itu tetapi pada saat yang sama, makanya harus tahu empat jenis orang toxic yang harus diwaspadai! Berikut papaannya, diwarta dari Times of India, Rabu (14/6/2023)

1. Manipulator: Si ahli dalam memanipulasi orang lain untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Umumnya, orang seperti ini memakai teknik manipulasi emosional, rasa bersalah, atau taktik curang untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya.

2. Tukang kritik: Orang seperti ini selalu menemukan kesalahan dalam segala hal pada semua orang. Sangat cepat mengkritik dan meremehkan orang lain, sampai bikin orang yang dikritik rasanya tak punya harga diri dan menciptakan suasana negatif.