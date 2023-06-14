Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Ciri-ciri Wanita Bernafsu Tinggi, Salah Satunya Payudara Kencang

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:05 WIB
Ilustrasi (Foto: Instagram)
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 7 ciri-ciri wanita bernafsu tinggi yang jarang diketahui oleh banyak orang.

Tak banyak yang tahu jika hormon tersebut juga dimilik oleh kaum hawa Tinggi. Hal ini bisa menyebabkan perubahan fisik yang seringkali dikaitkan dengan hawa nafsu yang tinggi.

Selain pengaruh hormon, berikut 7 ciri-ciri wanita bernafsu tinggi dilansir dari steemit:

1. Tenang

Hawa Nafsu

Biasanya libido wanita pendiam dipendam, agar ada kesempatan untuk curhat kemudian menjadi pelampiasan terpendam.

Maka dari itu anda sebagai pria harus siap jika mereka punya nafsu tinggi.

2.Bulu Lebat di Leher

Biasanya yang punya bulu di tangan adalah cowok, tapi kalau ada cewek yang punya bulu halus di tangannya berarti termasuk libidonya tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
