Ternyata Ini Alasan Kenapa Cinta Selalu Dilambangkan Bentuk Hati

TERNYATA ini alasan kenapa cinta selalu dilambangkan bentuk hati salam bertahun-tahun. Hal ini terlihat banyak sekali film dan novel merepresentasikan cinta. Ketika berbicara tentang cinta tidak mungkin tidak memikirkan simbol hati.

BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Bisa Jatuh Cinta pada Rekan Seprofesi

Bentuk hati menjadi ikon universal yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Namun, mengapa bentuk hati dipilih sebagai bentuk cinta?.

Melansir Vermont Public, alasan kenapa cinta selalu dilambangkan bentuk hati karena terinspirasi dari tanaman silphium yang telah punah. Tanaman ini memiliki daun yang mirip bentuk hati manusia. Pada zaman Romawi tanaman silphium menjadi kunci obat kontrasepsi.

BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Sangat Percaya Soulmate dan Cinta Sejati

Pernyataan ini juga dibenarkan saat peneliti menemukan pahatan bentuk hati pada dinding reruntuhan kota kuno Cyrene. Kota ini dahulu menjadi pusat peradaban pada abad ke-7 SM.

Ternyata pahatan tersebut terinspirasi dari tanaman obat bernama silphium. Orang jaman dulu menggunakan tanaman ini untuk mencegah kehamilan.