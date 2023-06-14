Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Kenapa Cinta Selalu Dilambangkan Bentuk Hati

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:04 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Cinta Selalu Dilambangkan Bentuk Hati
Ilustrasi (Foto: Elite Day)
A
A
A

TERNYATA ini alasan kenapa cinta selalu dilambangkan bentuk hati salam bertahun-tahun. Hal ini terlihat banyak sekali film dan novel merepresentasikan cinta. Ketika berbicara tentang cinta tidak mungkin tidak memikirkan simbol hati.

Bentuk hati menjadi ikon universal yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Namun, mengapa bentuk hati dipilih sebagai bentuk cinta?.

Melansir Vermont Public, alasan kenapa cinta selalu dilambangkan bentuk hati karena terinspirasi dari tanaman silphium yang telah punah. Tanaman ini memiliki daun yang mirip bentuk hati manusia. Pada zaman Romawi tanaman silphium menjadi kunci obat kontrasepsi.

Cinta

Pernyataan ini juga dibenarkan saat peneliti menemukan pahatan bentuk hati pada dinding reruntuhan kota kuno Cyrene. Kota ini dahulu menjadi pusat peradaban pada abad ke-7 SM.

Ternyata pahatan tersebut terinspirasi dari tanaman obat bernama silphium. Orang jaman dulu menggunakan tanaman ini untuk mencegah kehamilan.

Halaman:
1 2
      
