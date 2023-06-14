Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 15 Juni: Capricorn Waspada Jadi Korban di Tempat Kerja, Pisces Ada Tawaran Menarik

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 15 Juni: Capricorn Waspada Jadi Korban di Tempat Kerja, Pisces Ada Tawaran Menarik
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN apa kata tanda zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari Times of India, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk si Capricorn, Aquarius, dan juga Pisces, sebagaimana diprediksikan ahli astrologi Pandit Jagannath Guruji.

1. Capricorns: Waspada dan ekstra hati-hati hari ini di tempat kerja, karena Anda bisa menjadi bagian dari permainan dan korban di tempat kerja. Tapi di satu sisi, hari ini para pemilik zodiak Capricorn mendapatkan dukungan nyata dari orang tua terkait minat yang Anda miliki.

Sedangkan soal keuangan, hari ini uang tidak akan menjadi masalah jika memang digunakan secara sehat.

2. Aquarius: Hari ini Anda dan keluarga kemungkinan harus menghadapi beberapa masalah terkait kesepakatan properti lama yang terjadi di masa lalu. Jadi, tetap kuat secara mental, selain untuk diri sendiri ini juga akan membantu anggota keluarga lainnya juga. Tenang, ke depannya kehidupan keluarga akan tetap tenang, penuh dengan dengan cinta dan keharmonisan.

3. Pisces: Selamat ya Pisces, ada kabar baik untuk hari ini soal kerjaan. Pengalaman yang peroleh selama bekerja selama ini akan membantu Anda bisa mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. Kepositifan Anda hari ini akan membantumu, baik itu menyelesaikan pekerjaan apa pun, membuat kesepakatan, transaksi menjual barang, atau apa pun yang sedang dikejar.

(Rizky Pradita Ananda)

      
