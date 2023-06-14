Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inspirasi Kado untuk Bayi yang Hemat dan Lengkap, Belinya di Sini!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:06 WIB
AladinMall by Mister Aladin. (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Ketika teman atau saudara Anda baru saja melahirkan bayi yang imut dan menggemaskan ke dunia, tentu Anda ingin memberinya sesuatu yang spesial sebagai hadiah. Dalam hal ini, pastinya Anda bertanya-tanya, kado apa yang tepat untuk mereka.

Baiknya, kado yang Anda berikan dapat memberikan manfaat untuk si kecil dalam kesehariannya, seperti perlengkapan bayi misalnya. Dengan memberikan hadiah ini, sang ibu pasti merasa senang karena dapat digunakan setiap hari.

Berbicara mengenai perlengkapan bayi, pastinya Anda harus memperhatikan kualitas produk sebelum memberikannya. Daripada coba-coba, mending beli saja PIGEON Toiletries Gift Set atau perlengkapan mandi bayi.

PIGEON Toiletries Gift Set terdiri dari 6 produk perlengkapan mandi bayi yang berkualitas dan tidak menimbulkan iritasi. Selain berkualitas, harganya juga terjangkau. Apa lagi kalau Anda belinya di AladinMall, dijamin dapat harga super hemat + gratis ongkir tanpa batas!

Beli PIGEON Toiletries Gift Set di sini!

Mengapa harus PIGEON Toiletries Gift Set? Karena ini termasuk produk hypoallergenic. Penggunaan produk hypoallergenic untuk kulit bayi yang masih sensitif sangat dianjurkan untuk perawatan sehari-hari.

Pigeon menjawab kekhawatiran Ibu terhadap alergi yang mungkin timbul pada kulit bayi akibat penggunaan produk perawatan bayi. Pigeon Baby Toiletries Hypoallergenic terbuat dari mild ingredients sehingga dapat meminimalisir timbulnya alergi.

      
Telusuri berita women lainnya
