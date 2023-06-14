Viral Video Ibu dan Anak Tantrum Turun dari KRL, Ini Kata Sang Petugas

TENGAH viral jadi buah bibir di linimasa sosial media, video yang memperlihatkan ibu dan anaknya yang sedang tantrum yang turun dari kereta.

Dalam banyak video beredar, para netizen mengira bahwa petugaslah yang menurunkan ibu dan anak tersebut di stasiun terdekat karena menganggu kenyamanan para penumpang lain.

Namun ternyata, banyak orang yang salah persepsi dan salah paham atas video tersebut. Petugas yang diduga menurunkan ibu tersebut akhirnya melakukan klarifikasi, sambil menjelaskan kronologi awal kejadiannya.

“Kebetulan di situ saya petugasnya. Anak itu sudah nangis mulai berangkat dari stasiun Bojong Gede gara-gara dibangunkan sama ibunya sendiri,” jelas petugas yang diketahui bernama Muhamad Sahrul04, dikutip dari cuitan Twitter akun @zoelfick, pada Rabu (14/6/2023).

"Anak tersebut langsung rewel atau nangis enggak diam-diam, sampai sudah dibantu hibur ini itu, semuanya tetap enggak bisa dan makin jadi nangisnya,” sambungnya.

Petugas ini kemudian menuturkan lebih lanjut, ibu dan anak tersebut turun dari KRL atas inisiatif sendiri memang karena tak mau mengganggu penumpang lain sekaligus untuk menenangkan anaknya yang tantrum terlebih dahulu.

