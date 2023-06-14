Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Gaya Rambut Wanita Korea yang Paling Populer di Tahun 2023

Nadila Qoonita , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:00 WIB
6 Gaya Rambut Wanita Korea yang Paling Populer di Tahun 2023
Gaya Rambut Wanita Korea Paling Populer di 2023 (Foto: Dailyvanity)
A
A
A

INDUSTRI kecantikan Korea Selatan terkenal dengan tren rambut yang selalu terbaru dan inovatif. Keenam gaya rambut wanita Korea dalam artikel ini menjadi pilihan yang populer di tahun 2023.

Setiap gaya rambut memberikan karakteristik dan pesona yang berbeda, sehingga Anda dapat memilih yang sesuai dengan gaya dan kepribadian Anda.

Berikut adalah enam gaya rambut wanita Korea yang paling populer di tahun 2023 dirangkum dari situs dailyvanity, Kamis (15/6/2023). 

1. Short hair with airy bangs

Gaya Rambut Wanita Korea Paling Populer di 2023

Rambut pendek dengan poni yang ringan dan bervolume adalah tren yang tetap populer di Korea. Potongan ini memberikan tampilan yang segar, ceria, dan mudah diatur. Poni yang ditata dengan gaya yang ringan memberikan kesan feminin dan muda.

2. Clavicle layered short hair

Gaya Rambut Wanita Korea Paling Populer di 2023

Potongan rambut pendek dengan lapisan di sepanjang tulang selangka menjadi favorit bagi banyak wanita Korea. Potongan ini memberikan dimensi dan tekstur pada rambut pendek, menciptakan tampilan yang chic dan modern.

3. Warm milk tea hair

Gaya Rambut Wanita Korea Paling Populer di 2023

Warna rambut yang terinspirasi dari teh susu hangat menjadi tren yang populer di Korea pada tahun 2023. Warna rambut ini memberikan kesan hangat, lembut, dan elegan. Tampilan rambut yang natural dan terlihat sehat akan menjadi daya tarik utama dari gaya ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/194/3181859/rambut-0ypz_large.jpg
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/611/3001609/betah-punya-rambut-lurus-panjang-ariel-tatum-identitas-diri-aku-kt6vIwomiB.jpg
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement