6 Gaya Rambut Wanita Korea yang Paling Populer di Tahun 2023

INDUSTRI kecantikan Korea Selatan terkenal dengan tren rambut yang selalu terbaru dan inovatif. Keenam gaya rambut wanita Korea dalam artikel ini menjadi pilihan yang populer di tahun 2023.

Setiap gaya rambut memberikan karakteristik dan pesona yang berbeda, sehingga Anda dapat memilih yang sesuai dengan gaya dan kepribadian Anda.

Berikut adalah enam gaya rambut wanita Korea yang paling populer di tahun 2023 dirangkum dari situs dailyvanity, Kamis (15/6/2023).

1. Short hair with airy bangs





Rambut pendek dengan poni yang ringan dan bervolume adalah tren yang tetap populer di Korea. Potongan ini memberikan tampilan yang segar, ceria, dan mudah diatur. Poni yang ditata dengan gaya yang ringan memberikan kesan feminin dan muda.

2. Clavicle layered short hair





Potongan rambut pendek dengan lapisan di sepanjang tulang selangka menjadi favorit bagi banyak wanita Korea. Potongan ini memberikan dimensi dan tekstur pada rambut pendek, menciptakan tampilan yang chic dan modern.

3. Warm milk tea hair





Warna rambut yang terinspirasi dari teh susu hangat menjadi tren yang populer di Korea pada tahun 2023. Warna rambut ini memberikan kesan hangat, lembut, dan elegan. Tampilan rambut yang natural dan terlihat sehat akan menjadi daya tarik utama dari gaya ini.