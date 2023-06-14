Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Gaya Keren BTS Tampil dengan Warna Rambut Eksentrik, Siapa Paling Kece?

Nadila Qoonita , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:00 WIB
Gaya Keren BTS Tampil dengan Warna Rambut Eksentrik, Siapa Paling Kece?
Suga BTS (Foto: Koreaboo)
BTS merupakan salah satu boy grup dari Korea Selatan yang tidak hanya dikenal dengan talenta bermusik memukau. Gaya penampilan semua member BTS juga kerap mencuri perhatian. 

Tak hanya outfit, member BTS kerap tampil dengan warna rambut yang stylish dan eksentrik. Setiap anggota BTS memiliki gaya rambut unik menciptakan tampilan yang berbeda di atas panggung.

Salah satunya tampilan dengan warna rambut eksentrik. Berikut penampilan member BTS dengan warna rambut eksentrik yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (14/6/2023). 

1. Teal Hair ala Taehyung (V)

Taehyung BTS

Taehyung, atau lebih dikenal sebagai V, sering kali mencuri perhatian dengan gaya rambutnya yang mencolok. Salah satu penampilan terbaiknya adalah dengan rambut berwarna teal. Warna rambut ini memberikan nuansa yang segar dan energik, menciptakan kontras yang menarik dengan kulitnya yang cerah. Gaya rambut teal V memberikan penampilan yang funky dan eksentrik.

2. Pinky Hair ala Jimin

Jimin BTS

Jimin sering tampil dengan gaya rambut yang keren dan unik. Salah satu penampilan terbaiknya adalah dengan rambut berwarna pinky. Warna rambut pinky memberikan tampilan yang lembut dan playful, mencerminkan kepribadian ceria Jimin. Gaya rambut pinky memberikan kesan yang girly dan stylish saat tampil di atas panggung.

3. Mint Hair ala Yoongi (Suga)

Suga BTS

Yoongi, atau Suga, memiliki gaya rambut yang selalu mencuri perhatian. Salah satu gaya rambut terbaiknya adalah dengan rambut berwarna mint. Warna rambut mint memberikan kesan yang segar dan edgy, menciptakan tampilan yang berbeda dan menarik. Gaya rambut mint Yoongi mencerminkan kepribadiannya yang cool dan stylish.

Halaman:
1 2
      
