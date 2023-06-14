3 Trik Gaya Makeup Mata ala Idol K-Pop, Cantik ala Personel Girl Group

TRIK gaya makeup ala Korean style memang selalu menarik untuk dibahas, seiring kepopuleran dunia kecantikan dari Negeri Ginseng tersebut.

Daya tarik khas K-beauty terletak pada penekanannya pada gaya penampilan yang bukan hanya estetik tapi juga terlihat muda. Dengan popularitas K-Pop yang meningkat, keingintahuan tentang gaya riasan mata ala para idol K-pop pun makin melejit.

Jadi penasaran bagaimana teknik riasan mata ala idol Korea yang menarik untuk diaplikasikan ini? Intip paparannya berikut ini, dilansir dari Allkpop, Rabu (14/6/2023)

1. Aegyo Sal: Jika menginginkan tampilan riasan mata yang terlihat lebih muda dan menampilkan kesan imut, Aegyo Sal jawabannya. Siapkan pensil liner berwarna netral dan buat garis tepat di bawah mata, aegyo sal ini akan membuat mata tampak terlihat lebih besar dan polos imut-imut seperti anak anjing yang menggemaskan.

(Foto: Tangkapan layar Youtube Miinsco)