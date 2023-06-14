Jangan Sampai Salah! Kenali 4 Cara Merawat Perhiasan Mutiara yang Tepat

PERHIASAN mutiara sudah lama jadi andalan para wanita anggun dan berkelas dalam urusan bergaya. Sebut saja sosok seperti Jackie Kennedy, Michelle Obama hingga Coco Chanel sampai Madonna dikenal menyukai perhiasan dari mutiara dalam berbagai penampilannya.

Mutiara sebagai perhiasan bukan hanya indah, bernilai tinggi dan berkelas, tapi juga menuntut cara perawatan tersendiri agar awet tahan lama. Bagaimana cara merawat perhiasan mutiara dengan tepat? Melansir Channel News Asia, Rabu (14/6/2023) baca paparannya empat tipsnya di bawah ini.

1. Last On First Off: Artinya perhiasan mutiara harus menjadi benda terakhir yang dipakai sebelum keluar rumah dan benda pertama yang Anda lepas begitu sudah pulang, tiba di rumah.

Ichimura Mirai, Direktur Eksekutif Mikimoto menyebut cara ini, karena mutiara itu halus, dan permukaan serta kilau mutiara bisa gampang rusak oleh bahan kimia yang ditemukan dalam parfum, hairspray, dan makeup. Dipakai sebagai benda terakhir, maka paparannya terhadap bahan kimia bisa dikurangi.

BACA JUGA: Potret Karina Aespa Pakai Kalung Berlian Rp18 Miliar di Cannes 2023

2. Dilap: Ketika tak sengaja kena semprotan parfum, jangan panik karena untuk mengatasinya hanya lap sederhana dari kain lembut (kain chamois atau serat mikro bisa digunakan dengan baik) yang dibasahi dengan air hangat, kemudian perhiasan mutiara tersebut tinggal dilembut dengan lembut.

BACA JUGA:

(Foto: Simone Jewels)