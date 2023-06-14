5 Ide Gaya Makeup ke Kantor ala Tasya Farasya, Tampilan Makin Segar dan Professional!

TASYA Farasya merupakan seorang beauty influencer dan public figure yang selalu tampil flawless dan stylish dalam setiap kesempatan.

Penampilan Tasya Farasya ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk ke kantor Tak hanya outfit, tentu saja gaya makeup yang menjadi keahlian saudara kembar dari Tasyi Athasyia ini.

Jika Anda mencari inspirasi gaya makeup agar terlihat segar dan profesional, ala Tasya Farasya bisa Anda coba. Simak ulasan berikut ini yang dirangkum dari Instagram pribadi Tasya Farasya, Rabu (14/6/2023).

1. Pinky Blush and Lips Look





Salah satu gaya makeup yang sering dipilih oleh Tasya Farasya adalah pinky blush and lips look. Tampilan ini memberikan kesan segar dan girly. Gunakan blush on dengan shade pink yang memberikan efek merona pada pipi Anda. Padukan dengan lipstik pink yang lembut untuk memberikan tampilan yang ceria namun tetap natural.

2. Nude Brown Lips





Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih natural namun tetap elegan, coba gunakan nude brown lips ala Tasya Farasya. Pilih lipstik dengan warna nude yang memiliki hint of brown untuk memberikan kesan peachy yang lebih hangat dan dewasa. Tampilan ini sangat cocok untuk suasana kantor yang formal namun tetap stylish.

3. Flawless with Cat Eyeliner





Tasya Farasya sering kali tampil dengan makeup yang flawless dan menggunakan cat eyeliner. Gunakan foundation yang memberikan hasil yang smooth dan sempurna pada wajah. Tambahkan sedikit cat eyeliner pada garis mata untuk memberikan tampilan yang lebih tegas dan elegan. Pastikan untuk menggunakan cat eyeliner dengan ujung yang runcing agar dapat membuat garis yang presisi.