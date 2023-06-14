Berwisata di HiKR Ground Seoul Korea, Traveler Bisa Rasakan Sensasi Jadi Bintang K-Pop!

LIBURAN ke Korea Selatan, traveler sebaiknya tak melewatkan HiKR Ground, tempat wisata yang menawarkan sensasi jadi seperti bintang K-pop. HiKR Ground adalah wisata yang baru dibuka tahun lalu. Letaknya di Kota Seoul, tak jauh dari Istana Gyeongbokgung.

Lokasi HiKR Ground amat mudah ditemukan karena terletak di distrik pusat Jung-gu, Seoul. Pada fasad bangunan, terpampang jelas tulisan HiKR Ground di atas pintu masuk.

Jika tidak jeli, wisatawan bisa saja mengira HiKR Ground adalah gedung perkantoran biasa, karena dari luar, bangunannya memang mengesankan demikian. Pada pintu masuk pun, masih belum terbayang bahwa HiKR Ground bisa menawarkan menjadi bintang K-Pop untuk sehari.

Baru lah ketika berada di lantai dua, suasana budaya pop Korea begitu kental terasa. Seperti tidak mau kehilangan momen, HiKR Ground langsung mengenalkan wisatawan pada Hallyu atau Gelombang Korea yang kini mudah ditemui di berbagai tempat, yaitu musik K-Pop.

Melansir dari laporan ANTARA, Kamis (15/6/2023), saat masuk ke lantai dua, pengunjung akan disambut tulisan besar yang berbunyi bahwa lantai itu adalah K-Pop Ground, tempat untuk merasakan konten musik pop dari Korea Selatan.

Pengunjung HiKR Ground di Seoul, Korea Selatan. (ANTARA/Natisha Andarningtyas)



Berada di lantai itu, terasa seperti sedang di dalam klub diskotik, ruangan disinari lampu berwarna-warni dan lagu-lagu K-Pop populer, seperti milik Blacpink diputar.

Terus terang, pada awal masuk mungkin pengunjung belum begitu paham mengapa ada banyak ruangan seperti studio di lantai itu, setiap studio memutar musik yang berbeda. Sedetik kemudian, baru bisa dipahami bahwa di studio itu, pengunjung bisa membuat konten sendiri, entah berfoto atau membuat video, seperti bintang K-Pop yang sedang membuat video dance (menari) sebuah lagu.

Di area K-Pop Ground HiKR, terdapat lima studio yang bisa digunakan untuk membuat konten, yaitu studio Subway yang bertema interior kereta, studio My Stage yang berupa panggung dengan layar berisi animasi, studio Coin Laundry bertema penatu, Color Room dan studio Space Ship bertema luar angkasa.

Masing-masing studio dilengkapi dengan satu stasiun berisi layar sentuh dan ponsel. Dengan bantuan penjaga, pengunjung bisa mengganti musik, latar belakang sampai lampu studio supaya mereka bisa membuat konten yang unik.

Salah satu sudut di HiKR Ground Seoul. (ANTARA/Natisha Andarningtyas)

Daya tarik baru

Akhir Mei, ketika jurnalis peserta Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea berkunjung ke HiKR Ground, lokasi itu relatif sedang tidak banyak pengunjung, sehingga bisa leluasa mengeksplorasi area tersebut.

HiKR Ground memang cocok untuk didatangi beramai-ramai. Selain bisa bergantian merekam konten, membuat video ala bintang K-Pop terasa lebih seru ketika dilakukan bersama teman-teman.

Setiap studio memiliki keunikan masing-masing yang bisa dijelajahi supaya konten yang dihasilkan menarik. Misalnya, di studio Coin Laundry, pengunjung bisa terinspirasi membuat konten ala foto promosi BTS untuk album "Love Yourself: Her - E Version" sekira 2018.