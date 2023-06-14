4 Tips Umrah Hemat ala Backpacker, Low Budget Nggak Bikin Kantong Jebol

SAAT hendak berangkat umrah, Anda mungkin bingung dengan biayanya yang menguras kantong cukup dalam.

Namun, jangan khawatir. Anda bisa mencoba tips ala Inria Astari Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang saat ini seddang menempuh pendidikan S2 di London, Inggris.

Melakukan perjalanan umrah selama empat hari, Inria mencoba trik umrah backpacker di mana hanya berbekal satu tas ransel saja dengan budget perjalanan yang terbilang minim.

Penasaran seperti apa tips perjalanan umrah backpacker dengan budget minim ala Inria? Berikut ulasannya:

1. Tiket pesawat

Salah satu biaya yang bisa dihemat untuk pergi ke suatu negara termasuk saat umrah adalah biaya untuk tiket pesawat. Karena Inria melakukan perjalanan dari London, tiket pesawat pun terbilang jauh lebih murah ketimbang dari Indonesia.

"Karena jarak, London ke Jeddah, Indonesia ke Jeddah lebih deket dari London. Jadi jauh lebih murah buat pesawat. Tipsnya adalah cari tiket pesawat murah," ungkap Inria Astari Zahra dalam sesi live instagram bersama Okezone, Selasa, 13 Juni 2023.

(Foto: MNC Media)

Inria berusaha mencari tiket dengan harga yang ramah di kantong. Sebagai seorang mahasiswa di tanah perantauan, mencari promo sudah menjadi rutinitas sehari-hari untuknya.

"Jadi kemarin itu untuk booking pesawat prioritas utamanya saya cari yang budgetnya sesuai, namanya juga mahasiswa ya. Dari Athena booking pesawat ke Jeddah, umrah dulu ke Makkah baru ke Madinah," sambungnya.

Ia menjelaskan, perjalanannya ini harus transit dulu di Athena, Yunani karena terbentur aturan visa Schengen yang dimilikinya. Tiket pesawat dengan rute London-Athena-Jeddah dan rute sebaliknya pun hanya menghabiskan budget sekitar Rp5 juta.

Namun, lagi-lagi Inria menegaskan, tiket ini khusus untuk penumpang yang hanya membawa ransel, tidak membawa barang yang banyak dengan koper.

(Foto: MNC Media)

"Pesawat London ke Athena, Athena ke Jeddah dan sebaliknya sekitar Rp5 juta. Tapi ini budget untuk penerbangan yang enggak bisa bawa baju banyak. Cuma bawa satu ransel aja enggak bisa pakai koper," sambung dia.

2. Visa

Sesuai dengan penjelasan Inria di awal tadi, ia menggunakan visa Schengen yang biasa digunakan oleh orang Eropa.

Meski harus terbang ke Yunani terlebih dahulu, tetap saja budget yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang langsung mengajukan visa dari Indonesia ke Arab Saudi.

Dengan bermodalkan 100 pounds atau Rp2 juta, Inria bisa mendapat Visa on Arrival saat memasuki wilayah Arab Saudi, berbekal visa Schengen yang dimilikinya. Hanya dalam waktu 10 menit, Inria mendapatkan Visa on Arrival tersebut.