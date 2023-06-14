Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Tips Umrah Hemat ala Backpacker, Low Budget Nggak Bikin Kantong Jebol

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:30 WIB
4 Tips Umrah Hemat ala <i>Backpacker</i>, <i>Low Budget</i> Nggak Bikin Kantong Jebol
Ilustrasi Umrah Backpacker (Foto: fejgear.com)
A
A
A

SAAT hendak berangkat umrah, Anda mungkin bingung dengan biayanya yang menguras kantong cukup dalam.

Namun, jangan khawatir. Anda bisa mencoba tips ala Inria Astari Zahra, mahasiswi asal Indonesia yang saat ini seddang menempuh pendidikan S2 di London, Inggris.

Melakukan perjalanan umrah selama empat hari, Inria mencoba trik umrah backpacker di mana hanya berbekal satu tas ransel saja dengan budget perjalanan yang terbilang minim.

Penasaran seperti apa tips perjalanan umrah backpacker dengan budget minim ala Inria? Berikut ulasannya:

1. Tiket pesawat

Salah satu biaya yang bisa dihemat untuk pergi ke suatu negara termasuk saat umrah adalah biaya untuk tiket pesawat. Karena Inria melakukan perjalanan dari London, tiket pesawat pun terbilang jauh lebih murah ketimbang dari Indonesia.

"Karena jarak, London ke Jeddah, Indonesia ke Jeddah lebih deket dari London. Jadi jauh lebih murah buat pesawat. Tipsnya adalah cari tiket pesawat murah," ungkap Inria Astari Zahra dalam sesi live instagram bersama Okezone, Selasa, 13 Juni 2023.

Jamaah Haji dan Umrah

(Foto: MNC Media)

Inria berusaha mencari tiket dengan harga yang ramah di kantong. Sebagai seorang mahasiswa di tanah perantauan, mencari promo sudah menjadi rutinitas sehari-hari untuknya.

"Jadi kemarin itu untuk booking pesawat prioritas utamanya saya cari yang budgetnya sesuai, namanya juga mahasiswa ya. Dari Athena booking pesawat ke Jeddah, umrah dulu ke Makkah baru ke Madinah," sambungnya.

Ia menjelaskan, perjalanannya ini harus transit dulu di Athena, Yunani karena terbentur aturan visa Schengen yang dimilikinya. Tiket pesawat dengan rute London-Athena-Jeddah dan rute sebaliknya pun hanya menghabiskan budget sekitar Rp5 juta.

Namun, lagi-lagi Inria menegaskan, tiket ini khusus untuk penumpang yang hanya membawa ransel, tidak membawa barang yang banyak dengan koper.

Jamaah Umrah

(Foto: MNC Media)

"Pesawat London ke Athena, Athena ke Jeddah dan sebaliknya sekitar Rp5 juta. Tapi ini budget untuk penerbangan yang enggak bisa bawa baju banyak. Cuma bawa satu ransel aja enggak bisa pakai koper," sambung dia.

2. Visa

Sesuai dengan penjelasan Inria di awal tadi, ia menggunakan visa Schengen yang biasa digunakan oleh orang Eropa.

Meski harus terbang ke Yunani terlebih dahulu, tetap saja budget yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang langsung mengajukan visa dari Indonesia ke Arab Saudi.

Dengan bermodalkan 100 pounds atau Rp2 juta, Inria bisa mendapat Visa on Arrival saat memasuki wilayah Arab Saudi, berbekal visa Schengen yang dimilikinya. Hanya dalam waktu 10 menit, Inria mendapatkan Visa on Arrival tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/298/3192136/makan-nP6j_large.jpg
Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797/ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191624/kenny-LM3l_large.jpg
Kenny Austin Tunda Liburan Akhir Tahun demi Jaga Kehamilan Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191469/menpar-yIFX_large.jpg
Libur Nataru, 1,45 Juta Kunjungan Wisman Diprediksi Serbu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501/visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406/liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement