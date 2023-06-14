Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tips Rencanakan Liburan Keluarga, Hemat Budget Antiboros

Antara , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:03 WIB
7 Tips Rencanakan Liburan Keluarga, Hemat Budget Antiboros
Ilustrasi (Foto: Reuters/Loren Elliott)
A
A
A

MERENCANAKAN liburan bersama keluarga dengan anggaran perjalanan yang terbatas memang dapat menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Anda dan keluarga tetap bisa menyiasatinya sehingga biaya liburan sekeluarga tetap hemat.

Agoda membagikan 7 tips untuk mengatasi tantangan tersebut. Harapannya, tips ini membantu Anda dalam memastikan anggaran perjalanan keluarga yang digunakan sebaik mungkin. Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari ANTARA;

1. Gunakan harga paket 'pesawat + hotel' untuk menghemat

Alokasi anggaran untuk penerbangan saja memang cukup besar. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda membeli paket pesawat dengan akomodasi sekaligus. Menurut Agoda, ini menjadi cara terbaik untuk menghemat harga tiket pesawat.

Cara ini memungkinkan Anda mendapatkan diskon tambahan. Dengan begitu, Anda dapat memiliki lebih banyak dana untuk kegiatan lain yang menyenangkan di tempat tujuan.

Platform Agoda, misalnya, telah menyediakan tab khusus 'pesawat + hotel' untuk mencari penawaran paket terbaik untuk destinasi yang diinginkan.

Infografis Tren Traveling 2023

2. Mulailah hari dengan sarapan yang sehat (dan gratis)

Membeli sarapan setiap hari saat berwisata kerap menimbulkan kekhawatiran atas pengeluaran yang membengkak. Oleh sebab itu, pesanlah akomodasi yang sudah termasuk paket sarapan. Cara ini bisa menghemat banyak uang.

Untuk menerapkan tips ini di platform Agoda, Anda dapat menyaring hasil pencarian yang hanya menyertakan akomodasi dengan sarapan gratis.

3. Berburu diskon

Platform perjalanan biasanya memberikan potongan harga khusus untuk hari-hari tertentu, seperti double days (tanggal kembar), pay-day (hari gajian), upcoming holidays (liburan mendatang), dan banyak lagi.

Anda perlu mengikuti info tersebut secara berkala. Agoda sendiri kerap membagikan diskon rahasia melalui newsletter-nya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/298/3192136/makan-nP6j_large.jpg
Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797/ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191624/kenny-LM3l_large.jpg
Kenny Austin Tunda Liburan Akhir Tahun demi Jaga Kehamilan Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191469/menpar-yIFX_large.jpg
Libur Nataru, 1,45 Juta Kunjungan Wisman Diprediksi Serbu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501/visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406/liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement