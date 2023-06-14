7 Tips Rencanakan Liburan Keluarga, Hemat Budget Antiboros

MERENCANAKAN liburan bersama keluarga dengan anggaran perjalanan yang terbatas memang dapat menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, Anda dan keluarga tetap bisa menyiasatinya sehingga biaya liburan sekeluarga tetap hemat.

Agoda membagikan 7 tips untuk mengatasi tantangan tersebut. Harapannya, tips ini membantu Anda dalam memastikan anggaran perjalanan keluarga yang digunakan sebaik mungkin. Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari ANTARA;

1. Gunakan harga paket 'pesawat + hotel' untuk menghemat

Alokasi anggaran untuk penerbangan saja memang cukup besar. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda membeli paket pesawat dengan akomodasi sekaligus. Menurut Agoda, ini menjadi cara terbaik untuk menghemat harga tiket pesawat.

Cara ini memungkinkan Anda mendapatkan diskon tambahan. Dengan begitu, Anda dapat memiliki lebih banyak dana untuk kegiatan lain yang menyenangkan di tempat tujuan.

Platform Agoda, misalnya, telah menyediakan tab khusus 'pesawat + hotel' untuk mencari penawaran paket terbaik untuk destinasi yang diinginkan.

2. Mulailah hari dengan sarapan yang sehat (dan gratis)

Membeli sarapan setiap hari saat berwisata kerap menimbulkan kekhawatiran atas pengeluaran yang membengkak. Oleh sebab itu, pesanlah akomodasi yang sudah termasuk paket sarapan. Cara ini bisa menghemat banyak uang.

Untuk menerapkan tips ini di platform Agoda, Anda dapat menyaring hasil pencarian yang hanya menyertakan akomodasi dengan sarapan gratis.

3. Berburu diskon

Platform perjalanan biasanya memberikan potongan harga khusus untuk hari-hari tertentu, seperti double days (tanggal kembar), pay-day (hari gajian), upcoming holidays (liburan mendatang), dan banyak lagi.

Anda perlu mengikuti info tersebut secara berkala. Agoda sendiri kerap membagikan diskon rahasia melalui newsletter-nya.