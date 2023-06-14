Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

RSCM Rela Bobol Ruangan Lain Demi Rawat Pria Berbobot 300 Kg!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:04 WIB
RSCM Rela Bobol Ruangan Lain Demi Rawat Pria Berbobot 300 Kg!
Pria 300 Kg (Foto: Youtube)
PRIA berbobot 300 Kg, Muhammad Fajri (26) seorang pasien obesitas kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Fajri rencananya akan ditangani puluhan tim dokter multi disiplin keilmuan dan tim tenaga kesehatan.

 RSCM

Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti mengatakan pihaknya telah menyediakan ruang khusus untuk penangan Fajri. Ruangan tersebut juga hanya diisi oleh Fajri seorang diri.

"Kondisi pasien saat ini masih memerlukan banyak sekali pemeriksaan dan juga penanganan oleh tim dari multi disiplin kami," kata Lies dalam konferensi pers di RSCM.

Lebih merinci, Lies menerangkan kamar khusus itu dibuat dengan membobol ruangan lainnya, agar mampu menampung Fajri dan alat-alat medis yang dibutuhkan. Ia menggambarkan ketika posisi pasien sedang terlentang, telah memakan kapasitas ruangan dua meter.

Lies menyebut karena berat badan yang cukup fantastis, pihaknya tidak bisa menyediakan tempat tidur untuk pasien. Akan tetapi untuk terus melihat perkembangan Fajri, pihaknya menaruh alat pemantauan di ruang khusus itu.

"Tidak bisa di tempat tidur karena berat badan yang tidak memungkinkan adanya tempat tidur yang sebesar yang dibutuhkan dan berat sekali, dan alat-alat untuk ICU kita tarik untuk ditaruh disana untuk di monitor all out, untuk pasien tersebut, jadi untuk pasien tersebut seluruh perawatan kita tarik ke ruangan tersebut," katanya.

Sementara untuk perkembangan kesehatannya, sejak dirawat di RSCM kondisi pasien ada perkembangan baik. Fajri saat ini sudah bisa dalam posisi duduk yang sebelumnya hanya berbaring.

