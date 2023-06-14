Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Cara Mengobati Pembengkakan Jantung, Salah Satunya Pakai ICD

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:49 WIB
3 Cara Mengobati Pembengkakan Jantung, Salah Satunya Pakai ICD
Sakit Jantung (Foto: Cardio metabolic)
A
A
A

BANYAK orang yang tidak paham cara mengobati pembengkakan jantung. Padahal penyakit tersebut bisa menyerang siapa saja.

Jantung mengalami pembengkakan, atau disebut kardiomegali. Kondisi ini bukanlah penyakit. Kondisi pembengkakan jantung dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke dan gagal jantung. Hal ini disebabkan karena saya jantung membesar tidak dapat memompa darah seefisien jantung yang tidak membesar.

 jantung

Perlu diketahui, kalau kondisi orang dengan kondisi pembengkakan jantung terkadang tidak menimbulkan gejala apapun. Adapun gejala meliputi: sesak napas, irama jantung yang tidak teratur (aritmia) atau jantung berdebar-debar, pembengkakan di kaki, dan pergelangan kaki yang disebabkan oleh penumpukan cairan (edema), dan kelelahan sampai pusing.

Sementara penyebab dari pembengkakan jantung paling umum karena ada penyakit jantung iskemik dan tekanan darah tinggi.

"Mungkin ada efek lain pada tubuh, ketika Anda memiliki kardiomegali, lebih rentan mengalami pembekuan darah di lapisan jantung. Jika gumpalan darah pecah dan masuk ke aliran darah, itu bisa menyebabkan stroke dan mengembangkan ritme jantung tidak teratur," keterangan dalam Healthline.

Pengobatan untuk pembengkakan jantung ini, dikatakan ada beberapa, di antaranya seperti,

1. Pengobatan resep dokter

Opsi pertama bagi penderita pembengkakan jantung bisa diobati dengan resep dokter. Obat dapat diresepkan untuk mengobati irama jantung yang tidak normal dan tekanan darah tinggi.

Diuretik dapat diresepkan untuk menurunkan tekanan di arteri. Sementara antikoagulan dapat mengurangi risiko penggumpalan darah.

 BACA JUGA:

2. Penggunaan implantable cardioverter-defibrillator (ICD)

Saat seseorang mengalami kardiomegali atau pembengkakan jantung, saat obat tidak berperan efektif maka opsinya pemasangan ICD. Alat pacu jantung dapat dipasang untuk mengatur detak jantung pada mereka yang menderita kardiomiopati dilatif.

"Orang dengan aritmia parah mungkin memerlukan implantable cardioverter-defibrillator (ICD) untuk memberikan kejutan untuk mengontrol irama jantung," keterangan dalam Medical News Today

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/482/3190185//alpukat-avle_large.jpg
Alpukat Kaya Manfaat, Dikenal sebagai Sahabat Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/482/3185581//kelebihan_konsumsi_protein_ternyata_bahaya_bagi_kesehatan_jantung-Ol5c_large.jpg
Kelebihan Konsumsi Protein Ternyata Bahaya bagi Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183667//jaga_kesehatan_jantung_ganti_camilan_dengan_kacang_yang_kaya_manfaat-Qq6f_large.jpg
Jaga Kesehatan Jantung, Ganti Camilan dengan Kacang yang Kaya Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181711//lari_pagi-q8TV_large.jpg
Tangkis Mager, Ini 5 Cara Biasakan Jalan Pagi yang Manfaatnya Baik untuk Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement