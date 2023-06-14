Meski Gatal Jangan Suka Mengucek Mata, Apa Alasannya?

KADANG kita suka mengucek mata saat mata terasa sangat gatal. Banyak orang merasa, kebiasaan mengucek mata bukan merupakan masalah besar atau berisiko membahayakan kesehatan mata.

Padahal kebiasaan mengucek mata bisa mendatangkan berbagai risiko berbahaya untuk kesehatan mata, mulai dari iritasi, infeksi, hingga merusak kornea.

Melansir The Sun, berikut ini sejumlah alasan kenapa tak boleh hobi mengucek mata.

1. Infeksi: Risiko yang hadir karena tangan yang kotor, Dr. Deborah Lee dari Dr Fox Pharmacy menyebutkan mengucek mata bisa memindahkan infeksi dari jari-jari tangan ke mata. Akhirnya bisa menyebabkan infeksi seperti blepharitis, konjungtivitis, bintitan, selulitis, keratitis, dan uveitis.

2. Merusak kornea: Terus-terusan mengucek mata, artinya juga menggosok kornea secara terus menerus. Ini bisa menyebabkan goresan kecil di atasnya yang disebut abrasi kornea, yang bisa terjadi jika jari atau kuku yang panjang secara tidak langsung menekan atau menggores kornea. DIbutuhkan waktu 24 sampai 48 jam untuk sembuh jika kornea tergores, karena di area tersebut banyak saraf aktif.

3. Pecah pembuluh darah kecil: Dijelaskan ahli kesehatan dari Atlantic Eye Institute, kulit halus punya pembuluh darah yang sama halusnya tepat di bawahnya.

Ketika kita menggosok mata, pembuluh kapiler dan pembuluh darah kecil mudah pecah dan menyebabkan memar yang membuat lingkaran hitam di area mata semakin parah dan bisa menyebabkan lingkaran hitam atau mata merah, karena jaringan di sekitar mata lebih tipis daripada bagian tubuh lainnya.

4. Perburuk kondisi mata: Akibat yang muncul, diungkap Dr. Deborah jika kondisi mata kita sudah mengalami rabun, mengucek mata hanya akan memperburuk penglihatan. Jika seseorang menderita glaucoma (peningkatan tekanan di dalam mat), mengucek bola mata justru akan semakin meningkatkan tekanan di mata dan bisa merusak saraf optik.

