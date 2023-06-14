5 Tips Mengatasi Jerawat di Punggung, Salah Satunya Hindari Memencet

MEMANG jerawat di punggung bikin tak nyaman dan gatal. Meskipun tumbuh di bagian tubuh yang tak terlihat, sebagian orang tetap merasa terganggu dengan keberadaan jerawat satu ini.

Jerawat punggung biasanya muncul sebagai benjolan berwarna merah disertai whiteheads atau blackheads yang kadang menimbulkan rasa sakit. Jerawat biasanya muncul ketika minyak, kotoran, dan sel kulit mati yang mengendap di pori-pori kulit. Sedangkan jerawat punggung biasanya terjadi akibat keringat yang terperangkap di pakaian Anda ketika beraktivitas atau sedang berolahraga.

Bagi Anda yang memiliki masalah dengan jerawat punggung berikut ada 5 cara untuk atasi jerawat punggung, yang dilansir dari Cleveland Clinic.

1. Hindari memencet atau memencet jerawat

Anda dapat merusak kulit dengan memencet jerawat. Meremas atau meletuskannya juga dapat menyebabkan bekas jerawat memburuk. Memencet jerawat juga dapat menyebabkan jerawat yang terinfeksi.

2. Jaga kebersihan kulit

Gunakan sabun mandi bebas minyak yang “noncomedogenic”, yang berarti tidak akan menyumbat pori-pori Anda. Mandi dan ganti pakaian bersih setelah berolahraga. Tahan keinginan untuk menggosok kulit Anda dengan pembersih yang keras, salah satunya seperti scrubbing, hal ini bisa memperburuk jerawat.

3. Cobalah krim topikal, gel, dan pembersih

Produk benzoil peroksida dapat menghilangkan jerawat punggung. Saat menggunakan pembersih benzoil peroksida, biarkan obat menempel pada jerawat hingga lima menit sebelum membilasnya. Anda juga dapat mencoba gel retinoid atau stiker jerawat yang melepaskan obat asam salisilat ke dalam jerawat selama beberapa jam.

