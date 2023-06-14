Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Dampak Buruk Senang Makanan Manis, Salah Satunya Bikin Saraf Gigi Rusak!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:39 WIB
4 Dampak Buruk Senang Makanan Manis, Salah Satunya Bikin Saraf Gigi Rusak!
Makanan manis (Foto: istock)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang suka makanan dan minuman manis sebab rasanya bikin happy. Namun sejatinya dampaknya sangat buruk untuk gigi.

Banyaknya gula yang ada dalam makanan manis dapat melebur dengan bakteri alami dan memengaruhi kesehatan gigi.

 makanan manis

Lalu apa saja sih dampak buruk konsumsi makanan manis untuk gigi dikutip dari Dentalone,

1. Kerusakan Gigi

Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula, molekul tersebut bergabung dengan air liur dan bakteri yang ada di dalam mulut. Kombinasi ini menyebabkan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol bakteri dan plak pada gigi, gosok gigi sesegera mungkin setelah makan. Sebisa mungkin juga batasi makanan yang terlalu banyak mengandung gula.

2. Kerusakan Saraf Gigi

Penumpukan plak pada gigi setelah menghancurkan enamel, lambat laun dapat menghancurkan saraf gigi yang ada di dalamnya. Alhasil membuat gigi terasa sangat sakit dan sensitif.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
