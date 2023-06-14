5 Fakta Hari Donor Darah Sedunia, Kenali Yuk!

RUPANYA Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day jatuh setiap tanggal 14 Juni. Tahun ini, tema Hari Donor Darah Sedunia 2023 adalah Give Blood, give plasma, share life, share often.

Menurut laman resmi WHO (Badan Kesehatan Dunia), adanya peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini bertujuan menciptakan kesadaran akan pentingnya donor darah serta produk darah yang aman.

Lantas apa sih fakta Hari Donor Darah Sedunia? Berikut ulasannya, Rabu (14/6/2023).

1. Sejarah Hari Donor Darah Sedunia

Perlu diketahui, Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diperingati pada 2004. Peringatan tersebut ditetapkan secara global oleh Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada 2005.

2. Alasan pengukuhan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia

Terpilihnya tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia karena sebagai peringatan hari lahir Karl Landsteiner. Karl Landsteine sendiri merupakan ahli biologi serta dokter asal Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern.

3. Penemu golongan darah

Pada tahun 1901, Karl Landsteiner menemukan kelompok golongan darah ABO serta mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah. Pada tahun 1937, bersama Alexander S.Wiener, mereka mengidentifikasi faktor Rhesus. Penemuan tersebut memungkinkan dokter melakukan transfusi darah tanpa membahayakan nyawa pasien.