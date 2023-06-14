10 Wisata Alam Terbaik di Jakarta, Cocok buat Refreshing

Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu, salah satu wisata alam di Jakarta. (Foto: pulauserbutraveling.com)

JAKARTA memang sangat padat, tapi kota metropolitan ini juga punya sederet destinasi wisata alam terbaik lho. Jadi warga Ibu Kota tak perlu jauh-jauh untuk menikmati wisata alam karena di sekitarnya tersedia pilihan.

Wisata alam terbaik di Jakarta mulai dari taman asri, hutan mangrove, danau, hingga pantai yang menyejukkan mata.

Tempat wisata ini bisa jadi pilihan untuk refreshing atau melepas penah dari padatnya aktivitas perkantoran.

Di mana sajakah wisata alam terbaik Jakarta? Simak daftarnya!

1. Hutan Mangrove Angke

Hutan Mangrove Angke jadi favorit warga Jakarta yang jika ingin berwisata alam namun ogah pergi terlalu jauh. Lokasinya berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Penjaringan, hutan mangrove ini buka mulai pukul 07.00 - 18.00 WIB.

Hutan Mangrove Angke (Okezone.com/Helmi)

Apa saja aktivitas seru di sana? antara lain mengelilingi hutan bakau dengan perahu dayung dan mencari spot foto estetik di tengah pemandangan hijau.

2. Setu Babakan

Wisata alam Setu Babakan menyuguhkan danau yang masih terbilang Asli. Terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pengunjung dapat bersantai sambil menikmati kesegaran danau.

Atau jika kurang puas, nikmati juga sensasi berada di tengah danau dengan menaiki perahu angsa.

Setu Babakan

3. Hutan Kota srengseng

Hutan Kota Srengseng bisa jadi alternatif untuk berwisata alam di Jakarta tanpa harus pergi ke luar kota. Disana, setidaknya ada lebih dari 4.000 pohon rindang dari 60 varietas. Sampai sini sudah terbayang betapa sejuknya bukan?

Lokasinya ada di Jalan Haji Kelik RT.8/RW.6, Srengseng, Kembangan dan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

4. Pantai Festival

Seperti namanya, wisata alam di Jakarta bernama Pantai Festival memang kerap kali diadakan berbagai acara festival menarik. Selain itu, jembatan kecil mengarah ke dermaga juga kerap kali dijadikan sebagai spot foto menarik.

Pantai Festival dapat ditemui di pesisir barat kawasan Ancol, Jakarta Utara.