20 Destinasi Wisata Hits di Surabaya 2023, Pas buat Liburan Kaum Milenial

Jembatan Sawunggaling di Kota Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Humas Pemkot Surabaya/ANTARA)

BERENCANA liburan ke Surabaya? Simak dulu 20 rekomendasi wisata hits tahun 2023 di Ibu Kota Jawa Timur.

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya tentu punya banyak destinasi wisata menarik dan kekinian.

Sederet destinasi wisata hits Surabaya tetap mampu memikat perhatian masyarakat dari dalam maupun luar daerah.

Ada apa saja? Simak daftarnya berikut ini.

1. Surabaya North Quay

Surabaya North Quay menjadi destinasi wisata hits di Surabaya. Sebenarnya, ini merupakan terminal persinggahan kapal pesiar mewah, namun disulap jadi lokasi wisata.

Tiketnya mulai dari Rp 10 ribu, namun jika membayar Rp 50 ribu Anda bisa memperoleh akses lebih dekat dengan tepi laut.

Surabaya North Quay

2. Hutan Bambu

Destinasi wisata hits di Surabaya satu ini seringkali menjadi sasaran para anak muda yang berburu spot instagramable.

Mereka bisa berjumpa dengan deretan pohon bambu sejajar dan membentuk seperti lorong estetik. Ditambah lagi, wisata yang berlokasi di Jalan Raya Marina Asri ini tidak dipungut biaya.

3. Taman Bungkul

Nama Taman Bungkul sebenarnya terinspirasi dari seorang Sunan yang bernama Ki Ageng Supo. Taman ini terletak di daerah Wonokromo dengan sederet fasilitas yang akan membuat Anda betah.

Taman Bungkul Surabaya

Di antaranya seperti jogging track, WIFI spot gratis, panggung hiburan, dan lain sebagainya.

4. Taman Pelangi

Ruang hijau terbuka di Kota Surabaya tak dapat dipungkiri keasriannya. Salah satunya Taman Pelangi yang gemerlap indah di malam hari.

Arek-arek Suroboyo tak bosan menghabiskan waktu malamnya di taman, khususnya Taman Pelangi.

5. Kebun Binatang Surabaya

Kebun Binatang Surabaya menyuguhkan koleksi spesies mencapai 211 dan terdiri atas 2.236 satwa. Terletak di jalan Setail, Wonokromo, kebun binatang ini juga berfungsi sebagai area konservasi dan aktivitas riset peneliti. Harga tiketnya cukup murah yaitu Rp 15 ribu saja , namun belum termasuk wahana tambahan.

Kebun Binatang Surabaya

6. Museum House of Sampoerna

Destinasi wisata hits Surabaya selanjutnya ada Museum House of Sampoerna yang sudah berusia sangat tua.

Dahulu, museum ini merupakan pabrik roko yang mulai beroperasi di era tahun 11862. Kini, gedung dengan arsitektur ala kolonial Belanda ini sudah beralih fungsi jadi tempat wisata.

7. Kebun Bibit Wonorejo

Sebelum menjadi lahan hijau tempat bersantai, Kebun Bibit Wnorejo memang merupakan kawasan pembibitan. Tapi sejak tahun 2011, area ini berubah dari objek wisata yang sangat teduh.

Banyak orang datang untuk sekedar bersantai, bersepeda, mencari spot foto, hingga mengunjungi kebun binatang mini di sana.

8. Mangrove Gunung Anyar

Mangrove Gunung Anyar mengajak Anda melihat are ahijau yang tenang, dengan beragam spot foto cantik. Salah satunya saja jembatan kayu berlatar hutan mangrove.

Wisata yang sudah ada sejak tahun 2015 ini belum dipungut biaya masuk, hanya saja perlu membayar parkir mulai dari Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu.