HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Keindahan Alam Ubud Sambil Yoga, Hilangkan Penat Tubuh pun Sehat

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |01:30 WIB
Menikmati Keindahan Alam Ubud Sambil Yoga, Hilangkan Penat Tubuh pun Sehat
Bobocabin Ubud, Bali (Foto: Instagram/@bobocabin)
TRAVELING telah menjadi bagian dari gaya hidup yang esensial untuk berbagai kalangan usia. Beragam destinasi wisata mulai kembali menyambut hangat wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara pascapandemi Covid-19.

Salah satu tren wisata yang kian tren yakni wellness tourism. Berfokus pada peningkatan kesehatan fisik, mental, dan spiritual, wisata kebugaran berhasil menarik minat wisatawan dengan ragam aktivitas yang tidak hanya memanjakan mata tetapi juga mendorong peningkatan kondisi tubuh.

Berdasarkan data dari Partnership For Australia Indonesia Research, preferensi wisatawan terhadap wisata alam dan kebugaran atau yang biasa disebut dengan wellness tourism diprediksi akan terus meningkat.

Hal ini akan berkontribusi terhadap pendapatan di industri penginapan berbasis alam dan camping hingga USD100 miliar serta peningkatan CAGR sebesar 9,9 persen.

Kendati demikian, jumlah akomodasi yang mendukung kebutuhan dan minat masyarakat terhadap wellness tourism masih relatif terbatas.

Global Wellness Institute mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pasar terbesar di Asia Tenggara, negara ini masih menempati urutan ke-19 sebagai negara tujuan wisata kebugaran.

Bobocabin Ubud

Bobocabin Ubud, Bali (Foto: Instagram/@bobocabin)

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan wellness tourism di Indonesia, terlebih seiring dengan ketertarikan konsumen yang terus meningkat.

Nah, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berbeda wellness tourism bisa menyambangi Bobocabin Ubud, Bali. Berbeda dengan produk Bobobox lainnya, Bobocabin Ubud dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman tengah pesona alam khas Tegallalang yang tenang, mendukung revitalisasi kesehatan mental dan fisik setiap tamu, atau yang akrab disebut dengan wellbeing.

Akomodasi yang berlokasi di Desa Kedisan, Tegallalang, Gianyar, Bali ini memiliki 33 kabin yang terdiri dari tipe Executive dan Deluxe.

