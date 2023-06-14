Dear Jomblo, Ini 5 Kabupaten dan Kota Gudangnya Wanita Cantik di Banten!

BANTEN dikenal sebagai gudangnya para ulama. Tapi, ada beberapa kabupaten dan kota di provinsi paling barat Pulau Jawa ini juga dianggap sebagai gudangnya perempuan cantik dengan paras khas.

Banten dulunya pusat kerajaan Islam dan kini sangat menjaga tradisi, budaya, dan seni silatnya. Dengan luas wilayah 9.662,92 kilometer persegi, Banten memiliki populasi 12.251.985 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, Banten rupanya memiliki banyak penduduk wanita yang cantik-cantik. Bahkan banyak dari mereka yang kini berprofesi sebagai artis, sebut saja Ayudia Bing Slamet, Nadia Mulya, dan Anggia Yulia Angely.

BACA JUGA: Kisah Wanita Cantik Bangun Startup Penerbangan hingga Punya 10 Jet Pribadi

Data BPS 2022 menyebutkan jumlah penduduk perempuan di Banten sebayak 6.010.944 jiwa.

Berikut adalah daerah-daerah di Banten yang memiliki jumlah penduduk wanita terbanyak dan tentunya memiliki paras yang cantik.

1. Kabupaten Tangerang

Di urutan pertama terdapat Kabupaten Tangerang dengan catatan penduduk wanita sebanyak 1.638.924 jiwa per tahun 2022.

Jumlah penduduk Tangerang yang banyak tentu tidak mengherankan, mengingat Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

2. Kota Tangerang

Selanjutnya ada Kota Tangerang yang merupakan hasil pemekaran wilayah Provinsi Banten. Berjarak 27 km dari Jakarta, Kota Tangerang memiliki jumlah wanita cantik sebanyak 954.847 jiwa.