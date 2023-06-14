Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Ini Aturan Terbaru Berwisata di Bali untuk Turis Asing

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:02 WIB
Catat! Ini Aturan Terbaru Berwisata di Bali untuk Turis Asing
Persawahan Jatiluwuh, Tabanan salah satu wisata menarik bagi turis di Bali. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana)
MARAKNYA kasus turis asing melanggar hukum dan norma di Bali, membuat pemerintah setempat mengeluarkan aturan terbaru berwisata di Pulau Dewata bagi wisatawan mancanegara.

Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali

Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga menerapkan sejumlah peraturan berwisata bagi turis asing yang berkunjung ke daerah tersebut.

 BACA JUGA:

"Poin-poin yang menjadi kewajiban bagi para wisatawan mancanegara di wilayah Bali termasuk di Tabanan di antaranya adalah kewajiban wisatawan mancanegara untuk memuliakan kesucian Pura, Pratima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan," ujar Sekretaris Daerah Tabanan Gede Susila seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (15/6/2023).

Para wisatawan wajib menghormati adat istiadat, tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upakara yang sedang dilaksanakan.

Menurut Gede, wisatawan juga wajib memakai busana yang sopan dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci daya tarik wisata, tempat umum dan selama melakukan aktivitas di Bali.

 BACA JUGA:

"Mereka juga harus berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya dan tempat umum," kata dia.

Gede menambahkan, selama di Pulau Dewata para wisatawan diharuskan didampingi pemandu wisata yang memiliki izin/berlisensi, melakukan penukaran mata uang asing di KUPVA resmi, melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Standar Indonesia dan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah.

