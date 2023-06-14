Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Inspirasi bagi Konten Kreator Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:27 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Inspirasi bagi Konten Kreator Indonesia
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyebut nama pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai insan ekonomi kreatif sukses di ajang World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023 di Daegu, Korea Selatan, Rabu (14/6/2023) siang.

Saat memberikan sambutan untuk membuka acara diskusi itu, Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat mewakili industri ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.

Menurutnya kedua selebritas kebanggaan tanah air tersebut tidak hanya berhasil di dunia hiburan tapi juga dalam industri ekonomi kreatif. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bukan hanya sekadar menjadi kreator konten tapi juga berhasil membuat sebuah perusahaan yang mapan dan berkelanjutan.

 BACA JUGA:

Diketahui dalam acara WCIF 2023 di Daegu, Korea Selatan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diberikan kesempatan menjadi pembicara. Selain Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga hadir kreator konten dari Vietnam, Filipina, dan Korea Selatan yang dianggap memiliki pengaruh luas terhadap anak muda.

 Ilustrasi

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram)

"Kesuksesan mereka memberikan inspirasi bagi para kreator di Indonesia. Termasuk bagaimana cara mengkapitalisasi konten. Mulai dari jangkauannya serta pengembangannya, serta bagaimana membuat sebuah perusahaan yang mapan dan berkelanjutan," jelas Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

 BACA JUGA:

Dia melanjutkan saat ini anak-anak muda Indonesia merupakan penggerak dari industri ekonomi kreatif. Pasalnya industri ekonomi kreatif digerakkan oleh konsumsi dan inovasi oleh anak-anak muda Indonesia.

"Saat ini dari 200 juta masyarakat di Indonesia, 70 persen ada di usia produktif yakni mereka yang ada di rentang usia 15-64 tahun, dan 54 persen dari populasi kami terdiri dari Gen z dan Millennials," katanya.

Angela Tanoesoedibjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini melanjutkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak implementasi kebijakan terhadap ekonomi kreatif tahun lalu. Di antaranya adalah memberikan dukungan pada hak kekayaan intelektual, marketing, infrastruktur, dan insentif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement