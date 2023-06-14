Angela Tanoesoedibjo: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Inspirasi bagi Konten Kreator Indonesia

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyebut nama pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai insan ekonomi kreatif sukses di ajang World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023 di Daegu, Korea Selatan, Rabu (14/6/2023) siang.

Saat memberikan sambutan untuk membuka acara diskusi itu, Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat mewakili industri ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.

Menurutnya kedua selebritas kebanggaan tanah air tersebut tidak hanya berhasil di dunia hiburan tapi juga dalam industri ekonomi kreatif. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bukan hanya sekadar menjadi kreator konten tapi juga berhasil membuat sebuah perusahaan yang mapan dan berkelanjutan.

Diketahui dalam acara WCIF 2023 di Daegu, Korea Selatan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diberikan kesempatan menjadi pembicara. Selain Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga hadir kreator konten dari Vietnam, Filipina, dan Korea Selatan yang dianggap memiliki pengaruh luas terhadap anak muda.

"Kesuksesan mereka memberikan inspirasi bagi para kreator di Indonesia. Termasuk bagaimana cara mengkapitalisasi konten. Mulai dari jangkauannya serta pengembangannya, serta bagaimana membuat sebuah perusahaan yang mapan dan berkelanjutan," jelas Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

Dia melanjutkan saat ini anak-anak muda Indonesia merupakan penggerak dari industri ekonomi kreatif. Pasalnya industri ekonomi kreatif digerakkan oleh konsumsi dan inovasi oleh anak-anak muda Indonesia.

"Saat ini dari 200 juta masyarakat di Indonesia, 70 persen ada di usia produktif yakni mereka yang ada di rentang usia 15-64 tahun, dan 54 persen dari populasi kami terdiri dari Gen z dan Millennials," katanya.

Angela Tanoesoedibjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini melanjutkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak implementasi kebijakan terhadap ekonomi kreatif tahun lalu. Di antaranya adalah memberikan dukungan pada hak kekayaan intelektual, marketing, infrastruktur, dan insentif.