Sandiaga Sebut KEK Sanur dan Kura-Kura Bali Siap Jadi Kawasan Wisata Kesehatan

MARAKNYA Warga Negara Indonesia (WNI) berobat ke luar negeri, turut menyita pemerintah. Sebut saja Penang hingga Singapura yang berulang kali menjadi alternatif para WNI sebagai lokasi pengobatan mereka.

Memang terdapat sejumlah faktor yang akhirnya memicu tren tersebut. Kendati demikian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tak ingin berdiam diri.

Ia bersama kementerian dan lembaga terkait dikabarkan tengah menggodok pengembangan Medical Tourism (Wisata Kesehatan) di dalam negeri. Rencana tersebut nampaknya akan segera terealisasi, setelah Kemenparekraf membisik dana investasi senilai 6-8 Miliar USD dari para investor asing maupun domestik.

BACA JUGA:

Namun, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, untuk mengembangkan medical tourism di Indonesia, harus ada perubahan sejumlah regulasi guna membuka lebih luas kesempatan kolaborasi dengan negara-negara tetangga yang memang sudah lebih dahulu mengembangkan tema wisata tersebut.

"Harus ada perubahan regulasi yang nantinya akan lebih membuka agar industri kesehatan bisa berkolaborasi dengan negara-negara tetangga," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia dalam acara Investor Roundtable Discussion with Minister or Tourism and Creative Economy of Indonesia di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA:

Sampai saat ini, Kemenparekraf telah menetapkan dua lokasi yang rencananya akan dikembangkan sebagai kawasan medical tourism. Lokasinya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali.

"Dua KEK ini sudah siap mendukung untuk pengembangan medical tourism kita," terang Menparekraf Sandiaga Uno.