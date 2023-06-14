Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Sebut KEK Sanur dan Kura-Kura Bali Siap Jadi Kawasan Wisata Kesehatan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:33 WIB
Sandiaga Sebut KEK Sanur dan Kura-Kura Bali Siap Jadi Kawasan Wisata Kesehatan
Menparekraf Sandiaga Uno bersama Tony Fernandes (kanan) dan Tantowi Yahya (kiri) di Park Hyatt Jakarta. (Foto: MPI/Dimas AF)
A
A
A

MARAKNYA Warga Negara Indonesia (WNI) berobat ke luar negeri, turut menyita pemerintah. Sebut saja Penang hingga Singapura yang berulang kali menjadi alternatif para WNI sebagai lokasi pengobatan mereka.

Memang terdapat sejumlah faktor yang akhirnya memicu tren tersebut. Kendati demikian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tak ingin berdiam diri.

Ia bersama kementerian dan lembaga terkait dikabarkan tengah menggodok pengembangan Medical Tourism (Wisata Kesehatan) di dalam negeri. Rencana tersebut nampaknya akan segera terealisasi, setelah Kemenparekraf membisik dana investasi senilai 6-8 Miliar USD dari para investor asing maupun domestik.

 BACA JUGA:

Namun, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, untuk mengembangkan medical tourism di Indonesia, harus ada perubahan sejumlah regulasi guna membuka lebih luas kesempatan kolaborasi dengan negara-negara tetangga yang memang sudah lebih dahulu mengembangkan tema wisata tersebut.

 

"Harus ada perubahan regulasi yang nantinya akan lebih membuka agar industri kesehatan bisa berkolaborasi dengan negara-negara tetangga," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia dalam acara Investor Roundtable Discussion with Minister or Tourism and Creative Economy of Indonesia di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

 BACA JUGA:

Sampai saat ini, Kemenparekraf telah menetapkan dua lokasi yang rencananya akan dikembangkan sebagai kawasan medical tourism. Lokasinya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali.

"Dua KEK ini sudah siap mendukung untuk pengembangan medical tourism kita," terang Menparekraf Sandiaga Uno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement