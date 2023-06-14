Kembangkan Infrastruktur Wisata di Indonesia, Sandiaga Bidik Investasi USD8 Miliar

POTENSI pariwisata Indonesia kembali menarik perhatian sejumlah investor asing maupun domestik. Dalam kurun beberapa tahun ke depan, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan membangun sejumlah infrastruktur guna menunjang aktivitas pariwisata di dalam negeri, pasca pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kemenparekraf bersama kementerian dan lembaga terkait memang telah mengembangkan 10 Destinasi Prioritas yang kemudian dikerucutkan menjadi 5 Destinasi Super Prioritas di antaranya; Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, dan Danau Toba.

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan destinasi ini pun kembali dibuktikan melalui pertemuan bertajuk: Investor Roundtable Discussion with Minister or Tourism and Creative Economy of Indonesia di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (14/6/2023), bersama para bussiness leaders internasional dan Indonesia.

Beberapa diantaranya: Soonyoung Chang, Founder & Chairman, Midas International Asset Management, Tony Fernandes, CEO, Air Asia Group, Seunghuang Lee, Chairman, SHK Corporation, Manfredi Lefebvre D`Ovidio, Chairman, Acrombie & Kent, Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group, Anindya N. Bakrie, CEO, PT. Bakrie & Brothers Tbk, M. Arsjad Rasjid P.M, Chairman , Indonesian Chambers of Commerce and Industry, hingga Tantowi Yahya, Commissioneer Kura kura Bali Turtle Development.

Nah, menilik tema yang diusung, goals utama pertemuan ini adalah meningkatkan investasi baik dari asing maupun dalam negeri yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan terciptanya lapangan kerja berkualitas.

Seperti yang disampaikan secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat ditemui MNC Portal Indonesia di sela-sela acara.

"Kalau diagregasi kita menargetkan investasi senilai 6-8 miliar US Dollar. Dari nilai tersebut bisa diciptakan sebanyak 4 jt lapangan kerja di beberapa tahun ke depan," papar Sandiaga Uno.

Lebih lanjut Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, prioritas investasi rencananya akan dikucurkan untuk membuka akomodasi hotel berkualitas di 5 Destinasi Super Prioritas.