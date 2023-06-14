Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Prancis Nikahi Gadis Mandar Sulawesi Barat, Netizen: Hidungnya Bukan Kaleng-Kaleng!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:27 WIB
Viral Bule Prancis Nikahi Gadis Mandar Sulawesi Barat, Netizen: Hidungnya Bukan Kaleng-Kaleng!
Pria asal Prancis nikahi gadis Mandar, Sulawesi Barat (Foto: Nuraliza Anwar)
A
A
A

SEORANG warga negara Prancis, Muhammad mempersunting gadis asal Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Akad nikah dilakukan dilangsungkan di Masjid Nurullah Pasar Baru, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Polman pada Rabu (14/6/2023) hingga menarik perhatian warga sekitar.

Pemuda berusia 19 tahun itu seketika memukau para tamu yang hadir lantaran mengenakan pakaian pengantin adat khas Mandar.

Pada acara pernikahan ini, Muhammad turut didampingi oleh ibundanya Aida, dan adik kandungnya, Abdullah. Mereka nampak duduk berdampingan di dalam masjid.

Bule Prancis Nikahi Gadis Mandar

Pernikahan Muhammad dan Nurul (Foto: Ist)

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @jepa.mandar, puluhan warga berkumpul di sekitar masjid menyaksikan momen langka nan bahagia. Mereka nampak antusias menyaksikan pernikahan Muhammad dan Nurul.

Sekadar informasi, kisah cinta keduanya bermula saat Muhammad datang ke Tinambung, Polewali Mandar, bersama ibu dan adiknya, Abdullah.

Sejatinya, mereka datang ke Tanah Mandar dalam rangka lamaran sang adik. Namun, pernikahan Abdullah terpaksa harus tertunda lantaran masih di bawah umur.

Halaman:
1 2
      
