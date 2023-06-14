Viral Bule Prancis Nikahi Gadis Mandar Sulawesi Barat, Netizen: Hidungnya Bukan Kaleng-Kaleng!

SEORANG warga negara Prancis, Muhammad mempersunting gadis asal Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Akad nikah dilakukan dilangsungkan di Masjid Nurullah Pasar Baru, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Polman pada Rabu (14/6/2023) hingga menarik perhatian warga sekitar.

Pemuda berusia 19 tahun itu seketika memukau para tamu yang hadir lantaran mengenakan pakaian pengantin adat khas Mandar.

Pada acara pernikahan ini, Muhammad turut didampingi oleh ibundanya Aida, dan adik kandungnya, Abdullah. Mereka nampak duduk berdampingan di dalam masjid.

Pernikahan Muhammad dan Nurul (Foto: Ist)

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @jepa.mandar, puluhan warga berkumpul di sekitar masjid menyaksikan momen langka nan bahagia. Mereka nampak antusias menyaksikan pernikahan Muhammad dan Nurul.

BACA JUGA: Melestarikan Budaya Mandar Melalui Festival Kota Tua Majene

Sekadar informasi, kisah cinta keduanya bermula saat Muhammad datang ke Tinambung, Polewali Mandar, bersama ibu dan adiknya, Abdullah.

Sejatinya, mereka datang ke Tanah Mandar dalam rangka lamaran sang adik. Namun, pernikahan Abdullah terpaksa harus tertunda lantaran masih di bawah umur.