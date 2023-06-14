Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Sebut 3.000 Event Internasional dan Nasional Digelar di Indonesia Tahun Ini

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:55 WIB
Angela Tanoesoedibjo Sebut 3.000 Event Internasional dan Nasional Digelar di Indonesia Tahun Ini
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata Indonesia (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Indonesia siap jadi tuan rumah berbagai event skala dunia. Menurutnya, ada 3.000 acara berkelas internasional dan nasional yang akan diselenggarakan di Tanah Air hingga tahun ini.

Hal itu diungkap oleh Angela Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan dalam acara World Cultural Industry Forum (WCIF) di Daegu, Korea Selatan, Rabu (14/6/2023).

Angela Tanoesoedibjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini mengatakan bahwa ribuan acara tersebut jadi gambaran ekstensifnya pelaksanaan ekonomi kreatif di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Saat ini kami telah mendata ada 3.000 lebih acara yang akan diselenggarakan di Indonesia hingga tahun ini. Di antaranya adalah even nasional dan internasional seperti MotoGP dan Formula E. Sebentar lagi konser Coldplay akan diselenggarakan di Indonesia yang tiketnya langsung ludes dalam sekejap," ujarnya.

 

Angela yang juga anggota Kabinet Indonesia Maju ini mengungkapkan grup musik Korea Selatan juga semakin sering menggelar konser di Indonesia karena banyak fans K-pop di Tanah Air.

Salah satunya adalah konser Blackpink yang digelar pada Maret 2023 dan dihadiri oleh 140.000 penggemar kuartet asal Korea Selatan itu.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut dia mengatakan besarnya jumlah perhelatan even di Indonesia merupakan hasil instruksi Presiden Joko Widodo terhadap Kabinet Indonesia Maju yang menginginkan adanya kemudahan regulasi dalam izin penyelenggaraan acara di Indonesia. Presiden Joko Widodo, menurutnya meminta agar ada digitalisasi izin penyelenggaraan acara.

"Kami percaya itu akan meningkatkan volume dan kualitas acara musik, seni, olahraga, dan lainnya yang terkait dengan even-even ekonomi kreatif di Indonesia," jelas Angela Tanoesoedibjo.

