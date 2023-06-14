Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Alasan Kenapa Jarang Ada Sepeda Motor di Jepang

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:00 WIB
4 Alasan Kenapa Jarang Ada Sepeda Motor di Jepang
Kota Tokyo, Jepang. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGUAK alasan kenapa di Jepang jarang ada sepeda motor, padahal Negeri Matahari Terbit itu terkenal sebagai produsen motor terbaik bahkan terbesar di dunia.

Merek motor Jepang seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki sangat populer di dunia termasuk Indonesia.

Motor-motor Jepang sampai kini masih merajai pasar Indonesia. Masyarakat Tanah Air sangat nyaman dengan motor Jepang.

Tapi, meski demikian, nyatanya di Jepang jarang ada pengendara sepeda motor. Mereka lebih nyaman naik kendaraan umum ketimbang menunggangi motor.

Lantas, kenapa di Jepang jarang ada sepeda motor?

 Ilustrasi

Jalanan di Tokyo, Jepang tanpa sepeda motor 

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi popularitas sepeda motor di Jepang:

Transportasi publik yang efisien

Jepang memiliki sistem transportasi publik yang sangat baik, seperti kereta api, bus, dan taksi. Jaringan kereta api yang luas dan sering beroperasi memungkinkan penduduk untuk bepergian dengan nyaman dan cepat tanpa perlu memiliki kendaraan pribadi.

Infrastruktur yang disesuaikan dengan sepeda dan pejalan kaki Infrastruktur di Jepang banyak yang dibuat untuk jalur sepeda dan pejalan kaki.

Terdapat jalur sepeda yang luas, tanda lalu lintas yang jelas, dan fasilitas parkir sepeda yang memadai di berbagai lokasi. Hal ini membuat sepeda menjadi pilihan yang lebih populer daripada sepeda motor.

Biaya operasional yang tinggi

Biaya kepemilikan dan operasional sepeda motor di Jepang relatif tinggi. Biaya bahan bakar, pajak kendaraan, asuransi, dan perawatan rutin yang mahal dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memiliki dan menggunakan sepeda motor.

Halaman:
1 2
      
