20 Oleh-Oleh Khas Bogor yang Tahan Lama, Buah Tangan untuk Orang Tersayang

REKOMENDASI oleh-oleh khas Bogor yang jangan sampai terlewatkan apabila menyambangi Kota Hujan.

Selain banyak kuliner yang nikmat jika disantap langsung, Bogor punya sederet hidangan tahan lama yang cocok dijadikan buah tangan untuk orang tersayang atau terdekat.

Yuk simak 20 rekomendasi oleh-oleh khas Bogor berikut ini.

1. Keripik Talas

Bogor terkenal dengan talas yang tidak lain merupakan bagian dari umbi-umbian. Talas sendiri bisa diolah jadi berbagai kuliner lezat salah satunya keripik talas. Umumnya keripik tas berbentuk seperti stick, rasanya gurih, sehingga cocok dijadikan camilan.

2. Roti Unyil

Roti unyil khas Bogor bentuknya cukup mini dan varian topingnya sangat banyak. Mau rasa manis berpadu keju? ada, atau sensasi roti lembut bertemu sosis atau abon pun ada.

Roti Unyil

Ini termasuk oleh-oleh yang cukup tahan lama karena bisa awet 3-4 hari di suhu ruang dan 5-7 hari jika masuk kulkas atau freezer.

3. Asinan Bogor

Asinan termasuk dalam oleh-oleh khas bogor yang cukup tahan lama. Kuline rini terbagi atas dua pilihan yakni asinan sayur dan buah.

Keduanya sama-sama memiliki kuah yang segar, apalagi jika dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu.

Asinan bogor

4. Kacang Bogor

Kacang bogor tak seperti kacang tanah. Uniknya ketika dibuka, kacang bogor ini tampak berwarna ungu. Harganya hanya sekitar Rp 20 ribu per kilogram dan cocok dijadikan oleh-oleh khas Bogor yang tahan lama.

5. Pie Ambrosia

Pie Ambrosia masih terbilang oleh-oleh kekinian khas bogor. Tak seperti pie susu Bali yang berukuran kecil, Pie Ambrosia cukup besar dan punya banyak pilihan toping, mulai dari cokelat, keju, buah-buahan dan masih banyak lagi.

6. Ubi Bakar Cilembu

Bicara soal oleh-oleh khas Bogor, sayang rasanya jika harus melewatkan ubi bakar cilembu. Ubi berwarna kuning ini rasanya begitu manis dan legit, ditambah lagi harganya cukup murah yakni sekitar Rp 20 ribuan per kilogram. Ubi cilembu juga tahan lama, sehingga tak harus habis dalam satu hari.

Ubi cilembu

7. Kue Talas

Kue Talas ini masih jadi oleh-oleh khas Bogor yang cukup hits. Bolu lembut yang terbuat dari talas atau taro berwarna ungu ini memiliki rasa lembut namun tidak begitu berat. Varian rasanya ada keju, vanilla, choco, dan lain-lain.

8. Bogor Raincake

Bogor Raincake ini sebenarnya merupakan toko kue milik artis ternama Shireen Sungkar. Salah satu yang jadi favorit untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh ada cake terdiri dari dua lapis dan bagian tengahnya begitu lembut. Antara lain ada varian rasa red taro, green tea, blueberry, dan lain-lain.