Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

22 Oleh-Oleh Khas Lampung Terpopuler, Pie Susu Pisang hingga Kopi Durian

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:00 WIB
22 Oleh-Oleh Khas Lampung Terpopuler, Pie Susu Pisang hingga Kopi Durian
Pie susu pisang salah satu oleh-oleh khas Lampung. (Instagram @yussyakmal)
A
A
A

LAMPUNG punya beragam tempat wisata, salah satunya yang populer adalah Taman Nasional Way Kambas yang sekaligus sebagai pusat konservasi gajah. Selain itu, Lampung juga memiliki aneka oleh-oleh khas.

Bagi Anda yang berkunjung ke Lampung dan hendak membeli buah tangan, tidak usah bingung karena ada sederet oleh-oleh khas Lampung yang cocok dibawa pulang.

Ada apa saja? simak daftarnya berikut ini.

 BACA JUGA:

1. Pie Susu Pisang

Jika Bali ada pie susu, Lampung juga terdapat oleh-oleh serupa namun menggunakan pisang. Namanya Pie pisang susu yang punya paduan rasa renyah di luar namun pada bagian isian pisang begitu lembu.

Ilustrasi

Pie susu pisang (Instagram @yussyakmal)

2. Sambal Lampung

Setiap daerah di Indonesia memiliki sambal uniknya masing-masing, begitu pula dengan Lampung. Sambal dengan bahan dasar cabai rawit merah dan bawang putih ini umumnya sudah dikemas dalam botol dan bisa menjadi oleh-oleh.

3. Sambal Goreng Udang

Oleh-oleh khas Lampung selanjutnya ada Sambal Goreng Udang. Bahan dasarnya terbuat dari udang kering berpadu kentang. Pedas serta gurihnya sambal satu ini biasanya dijadikan lauk pendamping.

 BACA JUGA:

4. Keripik Pisang

Olahan pisang di Lampung yang cocok dijadikan oleh-oleh cukup bervariasi, salah satunya ada keripik pisang. Pilihan rasanya beragam, mulai dari cokelat, strawberry, suru, dan masih banyak lagi.

Ilustrasi

Keripik pisang

5. Kerupuk Cumi

Pernah menikmati kerupuk udang? di Lampung ada kerupuk yang tak kalah lezat yakni kerupuk cumi. Dibuat dari cumi segar, kerupuk ini tentu saja renyah dan gurih.

6. Dodol Pandan

Mendengar oleh-oleh khas berupa dodol mungkin bakal teringat akan dodol Garut. Tapi di Lampung pun ada dodol unik yang harumnya mengundang selera yaitu dodol pandan.

Menggunakan campuran pandan asli, tak heran jika dodol ini jadi idola karena cita rasanya pun semakin menggiurkan.

 BACA JUGA:

7. Kemplang

Kemplang punya tekstur renyah dan rasa yang gurih berasal dari ikan. Uniknya, kemplang tidak digoreng menggunakan minyak melainkan pasir sehingga citarasanya berbeda dan tentunya lebih sehat.

8. Lempok Durian

Lempok Durian bisa jadi pilihan tepat bagi Anda si pecinta buah berduri. Aroma dan rasa duriannya kuat, serta teksturnya mirip dengan dodol. Jika menyantapnya, Anda akan teringat dengan nikmatnya dodol Garut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/301/3125357/3_rekomendasi_kuliner_lengkapi_perjalanan_mudik_ke_lampung-iF49_large.jpg
3 Rekomendasi Kuliner Lengkapi Perjalanan Mudik ke Lampung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/406/2848053/pantai-sukaraja-lampung-bakal-jadi-tempat-wisata-sandiaga-kita-koordinasikan-dulu-hC7YVTs8nJ.JPG
Pantai Sukaraja Lampung Bakal Jadi Tempat Wisata, Sandiaga: Kita Koordinasikan Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/406/2823027/5-daerah-tersepi-di-lampung-nomor-2-berjuluk-kota-pendidikan-YVYdMw70YM.JPG
5 Daerah Tersepi di Lampung, Nomor 2 Berjuluk Kota Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/406/2820505/berstatus-terbesar-di-sumatera-begini-sejarah-terminal-rajabasa-bandarlampung-IAHGjuvpyx.jpg
Berstatus Terbesar di Sumatera, Begini Sejarah Terminal Rajabasa Bandarlampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/406/2800431/krakatau-park-lampung-dibuka-saat-momen-lebaran-ini-harapan-sandiaga-uno-jfCCNMXHew.JPG
Krakatau Park Lampung Dibuka saat Momen Lebaran, Ini Harapan Sandiaga Uno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/406/2800379/tiktoker-kritik-jalan-rusak-di-lampung-sandiaga-saya-juga-melewatinya-B7fN8MbyXH.jpg
TikToker Kritik Jalan Rusak di Lampung, Sandiaga: Saya Juga Melewatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement