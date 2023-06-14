22 Oleh-Oleh Khas Lampung Terpopuler, Pie Susu Pisang hingga Kopi Durian

LAMPUNG punya beragam tempat wisata, salah satunya yang populer adalah Taman Nasional Way Kambas yang sekaligus sebagai pusat konservasi gajah. Selain itu, Lampung juga memiliki aneka oleh-oleh khas.

Bagi Anda yang berkunjung ke Lampung dan hendak membeli buah tangan, tidak usah bingung karena ada sederet oleh-oleh khas Lampung yang cocok dibawa pulang.

Ada apa saja? simak daftarnya berikut ini.

BACA JUGA:

1. Pie Susu Pisang

Jika Bali ada pie susu, Lampung juga terdapat oleh-oleh serupa namun menggunakan pisang. Namanya Pie pisang susu yang punya paduan rasa renyah di luar namun pada bagian isian pisang begitu lembu.

Pie susu pisang (Instagram @yussyakmal)

2. Sambal Lampung

Setiap daerah di Indonesia memiliki sambal uniknya masing-masing, begitu pula dengan Lampung. Sambal dengan bahan dasar cabai rawit merah dan bawang putih ini umumnya sudah dikemas dalam botol dan bisa menjadi oleh-oleh.

3. Sambal Goreng Udang

Oleh-oleh khas Lampung selanjutnya ada Sambal Goreng Udang. Bahan dasarnya terbuat dari udang kering berpadu kentang. Pedas serta gurihnya sambal satu ini biasanya dijadikan lauk pendamping.

BACA JUGA:

4. Keripik Pisang

Olahan pisang di Lampung yang cocok dijadikan oleh-oleh cukup bervariasi, salah satunya ada keripik pisang. Pilihan rasanya beragam, mulai dari cokelat, strawberry, suru, dan masih banyak lagi.

Keripik pisang

5. Kerupuk Cumi

Pernah menikmati kerupuk udang? di Lampung ada kerupuk yang tak kalah lezat yakni kerupuk cumi. Dibuat dari cumi segar, kerupuk ini tentu saja renyah dan gurih.

6. Dodol Pandan

Mendengar oleh-oleh khas berupa dodol mungkin bakal teringat akan dodol Garut. Tapi di Lampung pun ada dodol unik yang harumnya mengundang selera yaitu dodol pandan.

Menggunakan campuran pandan asli, tak heran jika dodol ini jadi idola karena cita rasanya pun semakin menggiurkan.

BACA JUGA:

7. Kemplang

Kemplang punya tekstur renyah dan rasa yang gurih berasal dari ikan. Uniknya, kemplang tidak digoreng menggunakan minyak melainkan pasir sehingga citarasanya berbeda dan tentunya lebih sehat.

8. Lempok Durian

Lempok Durian bisa jadi pilihan tepat bagi Anda si pecinta buah berduri. Aroma dan rasa duriannya kuat, serta teksturnya mirip dengan dodol. Jika menyantapnya, Anda akan teringat dengan nikmatnya dodol Garut.