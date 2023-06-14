7 Negara dengan Penduduk Terjangkung di Dunia, Indonesia Termasuk?

Sultan Kosen, manusia tertinggi di dunia dengan tinggi badan 2,5 meter (Foto: Instagram/@sultankosen47)

BICARA soal tinggi badan tentunya setiap orang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh gen dan juga pemberian nutrisi serta gizi selama masa pertumbuhan.

Rupanya ada beberapa negara yang memiliki penduduk dengan badan tertinggi lho. Belum lama ini, World Population Review merilis data mengenai tinggi badan rata-rata tertinggi dan juga terendah pada awal tahun 2023 lalu.

Penasaran dengan negara yang penduduknya memiliki tinggi badan tertinggi? Apakah Indonesia termasuk penduduk yang memiliki badan tertinggi? Berikut ulasannya seperti dilansir dari World Population Review;

1. Netherlands 1,838 meter

2. Montenegro 1,832 meter

3. Denmark 1,826 meter

4. Norway 1,824 meter

5. Serbia 1,82 meter

6. Germany 1,81 meter

7. Iceland 1,81 meter

8. Croatia 1,805 meter

9. Czech Republic 1,803 meter

10. Slovenia 1,803 meter.