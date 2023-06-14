Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Negara dengan Penduduk Terjangkung di Dunia, Indonesia Termasuk?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:01 WIB
7 Negara dengan Penduduk Terjangkung di Dunia, Indonesia Termasuk?
Sultan Kosen, manusia tertinggi di dunia dengan tinggi badan 2,5 meter (Foto: Instagram/@sultankosen47)
A
A
A

BICARA soal tinggi badan tentunya setiap orang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh gen dan juga pemberian nutrisi serta gizi selama masa pertumbuhan.

Rupanya ada beberapa negara yang memiliki penduduk dengan badan tertinggi lho. Belum lama ini, World Population Review merilis data mengenai tinggi badan rata-rata tertinggi dan juga terendah pada awal tahun 2023 lalu.

Penasaran dengan negara yang penduduknya memiliki tinggi badan tertinggi? Apakah Indonesia termasuk penduduk yang memiliki badan tertinggi? Berikut ulasannya seperti dilansir dari World Population Review;

1. Netherlands 1,838 meter

2. Montenegro 1,832 meter

3. Denmark 1,826 meter

4. Norway 1,824 meter

5. Serbia 1,82 meter

Infografis Kota Terbaik di Eropa untuk Berlibur

6. Germany 1,81 meter

7. Iceland 1,81 meter

8. Croatia 1,805 meter

9. Czech Republic 1,803 meter

10. Slovenia 1,803 meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement