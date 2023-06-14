Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Destinasi Spiritual, Candi Borobudur Akan Dilengkapi Museum dan Tempat Ibadah

Antara , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:45 WIB
Jadi Destinasi Spiritual, Candi Borobudur Akan Dilengkapi Museum dan Tempat Ibadah
Candi Borobudur (Foto: Blamethemonkey)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada menteri terkait pembangunan museum Borobudur dan penyiapan tempat peribadatan khusus yang menjadi wisata spiritual Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berujar bahwa penataan destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu.

"Pembangunan museum sehingga mungkin wisatawan tidak harus naik ke Borobudur, bisa lihat dari museumnya dulu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

Infografis Tips ke Candi Borobudur

Menurut dia, sejumlah infrastruktur dibangun untuk mendukung Borobudur menjadi destinasi wisata super prioritas, seperti jembatan, dan jalur pejalan atau boardwalk.

Pasar Seni Kujon juga akan ditata dengan mengubah fisik dari dua lantai menjadi hanya satu lantai agar tidak menghalangi pemandangan Candi Borobudur.

Kemudian, guna mendukung kebersihan di tempat wisata, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyiapkan lahan seluas delapan hektare untuk membangun tempat pembuangan akhir (TPA).

Pemerintah menargetkan seluruh revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung wisata super prioritas Borobudur dapat rampung pada 2024.

Halaman:
1 2
      
