HOME WOMEN TRAVEL

Banyuwangi Gelar Pameran Benda Kuno, Ada Timbangan Emas Peninggalan Kerajaan Blambangan

Antara , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |03:02 WIB
Banyuwangi Gelar Pameran Benda Kuno, Ada Timbangan Emas Peninggalan Kerajaan Blambangan
Pameran benda kuno dan bersejarah di Banyuwangi, Jawa Timur (Foto: ANTARA)
PEMERINTAH Kabupaten (Pamkab) Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar pameran bertajuk 'Banyuwangi Jaman Bengen' dengan menampilkan ratusan benda-benda kuno atau tempo dulu dan bersejarah yang ditemukan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu sebagai upaya menarik kunjungan wisatawan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menjelaskan, pemerintah daerah setempat terus menghadirkan berbagai agenda setiap pekan, baik itu yang masuk dalam agenda Banyuwangi Festival, maupun agenda yang digelar oleh masyarakat sendiri.

"Di Banyuwangi setiap pekannya kami dorong ada agenda yang bisa dinikmati wisatawan dan warga. Jadi, mereka yang berkunjung ke Banyuwangi bisa menikmati kekhasan seni dan budaya kami. Termasuk pameran benda-benda tempo dulu," ujar Bupati Ipuk melansir ANTARA.

Infografis Museum Batik Indonesia

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M. Choliqul Ridho mengatakan, pameran yang digelar di halaman Kantor Disbudpar itu berlangsung sejak 11-17 Juni 2023, dan memamerkan tempayan dari Dinasti Tang China abad 7-10, wadah penutup Dinasti Ming abad ke-14, guci song (kelapa) Dinasti Song abad 9-12.

Ada juga botol soda buatan perusahaan keluarga Belanda, Erven Lucas Bols, tahun 1575. Botol tersebut terbuat dari keramik dan berkapasitas satu liter.

Benda-benda pusaka Banyuwangi, seperti satu set timbangan emas zaman Kerajaan Blambangan abad 14-18 Masehi. Timbangan yang terbuat dari perak itu ditemukan di Pertanen, Jambewangi, Kecamatan Sempu.

