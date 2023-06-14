Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

23 Kuliner Khas Riau, Lezat Menggoyang Lidah Cocok Jadi Buah Tangan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:03 WIB
23 Kuliner Khas Riau, Lezat Menggoyang Lidah Cocok Jadi Buah Tangan
Kue Asidah Khas Riau (Foto: Cookpad/Susi Faniati)
A
A
A

JANGAN hanya melulu fokus pada wisata alam atau tempat hiburannya saja ketika Anda mengunjungi Riau. Ya, wisata kuliner khas daerah itu juga sangat menggugah selera lho!.

Rasa unik dari kuliner khas Riau siap-siap membuat wisatawan rindu pada daerah satu ini. Berikut Okezone rekomendasikan 23 kuliner khas riau yang cocok dijadikan buah tangan;

1. Dodol Kedondong

Mendengar kedondong, ingatan Anda pasti akan melayang pada sambal rujak bukan? Tapi uniknya, di Riau ada kuliner khas bernama dodol kedondong. Rasanya manis, tapi tetap ada paduan sedikit rasa asam.

2. Keripik Nanas

Nanas bukan hanya bisa dinikmati dalam kondisi segar dan berair. Riau punya kuliner khas yakni keripik nanas yang manis, krispi, dan harganya cukup murah yakni sekitar Rp 17.000 saja.

3. Durian Cake

Durian memang tak pernah salah untuk diolah menjadi jenis kuliner apapun. Misalnya saja durian cake khas Riau, teksturnya empuk mirip dodol serta rasanya tentu saja manis dan harum buah berduri itu.

Lopek Bugi

Lopek Bugi (Foto: Cookpad)

4. Lopek Bugi

Bahan utama kuliner khas Riau bernama Lopek Bugi berupa air pandan, santan, garam, tepung beras, dan pulut hitam. Ukurannya memang kecil, tapi rasa manisnya cukup bikin puas.

5. Salai Ikan Patin

Kuliner khas Riau selanjutnya ada Salai Ikan Patin yang sudah jadi ikon oleh-oleh daerah tersebut! Salai ikan ini diolah dengan cara diasap selama 24 jam.

Pastel Ikan

Pastel Ikan (Foto: Cookpad)

6. Pastel Ikan Patin

Pastel di Jakarta mungkin hanya berisi wortel, bihun, dan kentang. Tapi di Riau, ada pastel dengan isian cukup unik serta tentunya menambah citarasa yakni ikan patin. Jika Anda berkunjung ke Pekanbaru, menemukan pastel jenis ini bukanlah hal sulit.

7. Kue Bangkit

Kuliner khas Riau berikutnya yakni kue bangkit berbahan dasar sagu. Ketika digigit, adonan sagunya langsung lumer di mulut. Kue ini jadi idola lantaran rasanya yang manis nan lembut.

      
