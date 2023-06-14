4 Makanan Sarat Vitamin K, Kulit Sehat dan Glowing Alami

SELAIN vitamin C dan vitamin E, tahukah Anda kalau vitamin K atau phylloquinone juga sangat penting untuk kesehatan dan kecantikan kulit secara menyeluruh?

Nah, kandungan phylloquinone ini ditemukan pada sayuran berdaun hijau dan juga buah. Makanya, salah satu cara terbaik untuk bisa memperoleh manfaat baik vitamin K ini yakni dengan mengonsumsi beberapa makanan yang sarat akan vitamin K tersebut. Apa saja? Melansir NDTV Food, Rabu (14/6/2023) berikut empat di antaranya.

1. Brokoli: Sayuran yang termasuk super food ini sangat baik untuk kesehatan kulit, karena mengandung berbagai nutrisi penting lainnya. Makan brokoli adalah cara yang baik untuk menjaga asupan vitamin A dan C serta zinc untuk tubuh itu bisa terpenuhi.

Brokoli memiliki sifat anti aging, karena kandungan luteinnya membantu mencegah kerusakan oksidatif. Tak hanya itu, juga mengandung sulforaphane, yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

2. Bayam: Setengah cangkir bayam yang dimasak, disebut bisa memberikan sekitar 440 mcg vitamin K. Sayuran ini juga mengandung vitamin A, B dan C serta folat dan juga kaya akan antioksidan yang mana semua ini berperan penting supaya bisa punya kulit bersih, bercahaya, dan sehat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Makan bayam juga mejaga kulit tetap terhidrasi, dan meningkatkan produksi kolagen sekaligus melindunginya dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar UV.