10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, Air Kelapa hingga Jus Delima

10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, penting untuk diketahui banyak orang. Bisa sebagai alternatif di kala sedang panas dan pusing, agar tak melulu langsung menenggak obat-obatan kimiawi.

Demam biasanya diawali dengan gejala seperti pusing dan panas. Rasa pusing ini timbul ketika otak tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Hal tersebut dapat terjadi jika Anda mengalami penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, tubuh bisa mengalami dehidrasi akibat muntah, diare, demam, atau kondisi lainnya.

Jika Anda mengalami kondisi seperti ini, ada 10 minuman penurunan panas dan pusing, yang dapat dicoba di rumah dikutip dari Wellness Munch, Rabu (14/6/2023).

1. Air kelapa: Air kelapa merupakan minuman alami terbaik untuk memasok elektrolit yang cukup – natrium, kalium, mangan, dan lainnya. Satu kelapa mengandung sekitar 250 ml air kelapa yang dapat diberikan dengan aman pada orang yang mengalami hal dengan kondisi di atas.

2. Oralit: Oral Rehydration Solution (ORS) atau oralit menghidrasi tubuh dan memasok natrium, kalium, klorida, dan dekstrosa ke tubuh. Larutkan satu sachet atau kira-kira 20g dalam 1 liter air dan terus diminum sepanjang hari. Ingat! konsentrasi cairan itu penting.

3.Air lemon: Selain menyegarkan, minumana ini cukup sederhana namun sangat efektif. Lemon memiliki kandungan vitamin C yang membantu meningkatkn kekebalan atau daya tahan tubuh. Tambahkan perasan air lemon dalam air, bersama satu sendok madu mentah, gula dan sejumput garam batu.

