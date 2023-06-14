Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, Air Kelapa hingga Jus Delima

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:30 WIB
10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, Air Kelapa hingga Jus Delima
10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, (Foto: Freepik)
A
A
A

10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, penting untuk diketahui banyak orang. Bisa sebagai alternatif di kala sedang panas dan pusing, agar tak melulu langsung menenggak obat-obatan kimiawi.

Demam biasanya diawali dengan gejala seperti pusing dan panas. Rasa pusing ini timbul ketika otak tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Hal tersebut dapat terjadi jika Anda mengalami penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, tubuh bisa mengalami dehidrasi akibat muntah, diare, demam, atau kondisi lainnya.

Jika Anda mengalami kondisi seperti ini, ada 10 minuman penurunan panas dan pusing, yang dapat dicoba di rumah dikutip dari Wellness Munch, Rabu (14/6/2023).

1. Air kelapa: Air kelapa merupakan minuman alami terbaik untuk memasok elektrolit yang cukup – natrium, kalium, mangan, dan lainnya. Satu kelapa mengandung sekitar 250 ml air kelapa yang dapat diberikan dengan aman pada orang yang mengalami hal dengan kondisi di atas.

(10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, Foto: Freepik) 

2. Oralit: Oral Rehydration Solution (ORS) atau oralit menghidrasi tubuh dan memasok natrium, kalium, klorida, dan dekstrosa ke tubuh. Larutkan satu sachet atau kira-kira 20g dalam 1 liter air dan terus diminum sepanjang hari. Ingat! konsentrasi cairan itu penting.

 BACA JUGA:

3.Air lemon: Selain menyegarkan, minumana ini cukup sederhana namun sangat efektif. Lemon memiliki kandungan vitamin C yang membantu meningkatkn kekebalan atau daya tahan tubuh. Tambahkan perasan air lemon dalam air, bersama satu sendok madu mentah, gula dan sejumput garam batu.

 

(10 Minuman Penurun Panas dan Pusing, Foto: Shutterstock) 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3130035/3_minuman_yang_bikin_kulit_cantik_dan_terawat-s3O5_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Terawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/298/3034889/minuman_herbal-UpdZ_large.jpg
5 Minuman Teh Herbal untuk Bantu Menurunkan Kadar Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/298/3018952/ritual-minum-pagi-ala-lauren-morgan-untuk-jaga-performa-suara-P7EddMX6wI.jpg
Ritual Minum Pagi ala Lauren Morgan untuk Jaga Performa Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/298/2997350/minum-air-mineral-dingin-bahaya-untuk-kesehatan-tubuh-mitos-atau-fakta-JfxelfGUpi.jpg
Minum Air Mineral Dingin Bahaya untuk Kesehatan Tubuh, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/298/2989359/5-minuman-alami-bantu-atasi-radang-tenggorokan-selama-puasa-EJTpObL07x.jpg
5 Minuman Alami Bantu Atasi Radang Tenggorokan Selama Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/298/2931060/5-minuman-hangat-yang-cocok-disajikan-saat-musim-hujan-ll5us7qma2.jpg
5 Minuman Hangat yang Cocok Disajikan saat Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement