Ini 10 Makanan yang Dikonsumsi Marion Jola

INILAH 10 makanan yang dikonsumsi Marion Jola dalam program dietnya. Sebagai seorang publik figur dengan pembawaan yang seksi, bentuk tubuh adalah hal yang sangat penting

Dia pun melakukan program diet untuk selalu menunjang tubuhnya agar tetap ideal. Pelantun lagu Rayu ini juga berkonsultasi pada ahli gizi untuk mengatur pola makannya. Dari hasil konsultasinya itu, Marion Jola mendapat berbagai masukan dan batasan untuk jenis makanan yang boleh dikonsumsi untuk tetap menjaga bentuk tubuhnya.

Lantas makanan apa sajakah yang dikonsumsi Marion Jola untuk menjaga tubuhnya? berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber

1. Nasi Merah





Memilih nasih merah adalah tepat untuk diet. Hal ini dikarenakan tinggi serat dan juga rendah kalori sehingga bagus untuk menjaga berat badan dan bentuk tubuh