BBTF 2023 Mantap Melangkah demi Keberlanjutan Industri Pariwisata Indonesia

Bali – Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023 ke-9 mulai berlangsung pada 14 Juni 2023 hingga 17 Juni 2023 2023 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Agenda tahunan yang didukung penuh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) ini mengusung tema “Reconnecting to Quality and Sustainable Tourism” yaitu mengangkat kualitas dan keseimbangan pariwisata.

Ketua panitia BBTF 2023 dan Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali, I Putu Winastra mengatakan, para pelaku pasar nasional maupun internasional memberi kepercayaan terhadap kemampuan BBTF untuk dampak produktif dan mendukung pengembangan pasar wisata.

“Kami baru saja menutup pendaftaran online dengan pencapaian yang luar biasa yaitu 230 Sellers dari 5 negara. Tahun ini keikutsertaan China, Italia, Malaysia, Amerika dan pastinya Indonesia. Kami sangat senang menyambut 337 Buyers dari 51 negara, sesuai dengan target tahun ini,” kata I Putu Winastra.

Putu Winastra mengatakan dengan kehadiran Qatar Airways dan Buyers dari Eropa, Timur Tengah, ASEAN, Australia, Amerika, dan Asia akan memperkuat posisi BBTF dan keuntungan untuk para pemangku kepentingan di Bali dan Indonesia.