HOME WOMEN FASHION

Angel Karamoy Tebar Pesona di Pantai Bikin Mata Betah Memandang, Netizen: Sampai Kulihat Berulang-ulang!

Kamis, 15 Juni 2023 |01:02 WIB
Angel Karamoy Tebar Pesona di Pantai Bikin Mata Betah Memandang, Netizen: Sampai Kulihat Berulang-ulang!
Angel Karamoy (Foto : Instagram/@realangelkaramoy)
A
A
A

ARTIS cantik Angel Karamoy tampil cantik dan seksi di pantai. Gaya hot mama satu ini bikin netizen betah memandangnya sampai berulang-ulang! Seperti apa potretnya? Intip yuk!

Angel Karamoy tengah menikmati waktu liburan ke kampung halaman, Manado. Dalam momen pulang kampungnya, Angel menyempatkan diri untuk jalan-jalan ke Pantai Paal di Likupang.

Momen tersebut diunggah artis berusia 36 tahun tersebut ke Instagram pribadinya. Angel tampak cantik dan awet muda, tak terlihat seperti ibu dua anak.

Angel Karamoy

Rambut panjangnya yang sampai pinggang dibiarkan tergerai indah. Ditambah senyum manis ke kamera, pesona kecantikan Angel benar-benar memabukkan.

Untuk outfit, Angel Karamoy mengenakan crop tanktop berwarna kuning. Dia memadukan busana atasannya tersebut dengan rok mini hijau dari brand Kenzo.

