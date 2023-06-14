Tips Memadukan Busana dengan Perhiasan Agar Menawan

SAAT memakai busana yang bagus dipadukan dengan perhiasan harus terlihat elegan dan menawan. Hal ini menjadi tantangan bagi para desainer baju.

Desainer muda asal kota Bandung, Ribie Siti Fadryan mengatakan, ia berkesempatan memamerkan karya rancangannya yang dipadukan dengan perhiasan mewah dalam acara pameran dan fashion show bertajuk Blooming belum lama ini.

Busana rancangan Ribie dikolaborasikan dengan berbagai model perhiasan dari sejumlah brand ternama di Indonesia dalam kegiatan yang digelar di Kota Bandung.

Pada pameran busana itu juga menampilkan koleksi perhiasan dari berbagai brand. “Pada pameran busana kali ini saya memamerkan gaun simple dengan tren warna kekinian yaitu Lilac. Busana ini dipadukan dengan berbagai macam perhiasan yang membuat para model tampil begitu menawan,” ujar Ribie.

Salah satu tips memadukan busana dengan perhiasan, terang Ribie, menambilkan busana smart casual tetapi tidak mengurangi kemewahan. "Gaun juga berkarakter fashion mode yang tidak akan pudar cocok dipadukan dengan perhiasan,” terangnya.

Ribie yang pernah meraih penghargaan Best Young Designer ASDI Surakarta itu berbagi tips mix and match bagaimana cara memadukan pakaian dengan perhiasan sesuai dengan acara, tempat maupun cuaca.

Menurutnya, merancang sebuah gaun agar bisa terlihat mewah berpadu dengan perhiasan mahal tidaklah mudah. Namun sebagai seorang desainer ia mesti mampu menjawab tantangan tersebut.