Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tips Memadukan Busana dengan Perhiasan Agar Menawan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:23 WIB
Tips Memadukan Busana dengan Perhiasan Agar Menawan
Padukan busana dan perhiasan (Foto: Monica)
A
A
A

SAAT memakai busana yang bagus dipadukan dengan perhiasan harus terlihat elegan dan menawan. Hal ini menjadi tantangan bagi para desainer baju.

Desainer muda asal kota Bandung, Ribie Siti Fadryan mengatakan, ia berkesempatan memamerkan karya rancangannya yang dipadukan dengan perhiasan mewah dalam acara pameran dan fashion show bertajuk Blooming belum lama ini.

fashion show

Busana rancangan Ribie dikolaborasikan dengan berbagai model perhiasan dari sejumlah brand ternama di Indonesia dalam kegiatan yang digelar di Kota Bandung.

Pada pameran busana itu juga menampilkan koleksi perhiasan dari berbagai brand. “Pada pameran busana kali ini saya memamerkan gaun simple dengan tren warna kekinian yaitu Lilac. Busana ini dipadukan dengan berbagai macam perhiasan yang membuat para model tampil begitu menawan,” ujar Ribie.

Salah satu tips memadukan busana dengan perhiasan, terang Ribie, menambilkan busana smart casual tetapi tidak mengurangi kemewahan. "Gaun juga berkarakter fashion mode yang tidak akan pudar cocok dipadukan dengan perhiasan,” terangnya.

Ribie yang pernah meraih penghargaan Best Young Designer ASDI Surakarta itu berbagi tips mix and match bagaimana cara memadukan pakaian dengan perhiasan sesuai dengan acara, tempat maupun cuaca.

Menurutnya, merancang sebuah gaun agar bisa terlihat mewah berpadu dengan perhiasan mahal tidaklah mudah. Namun sebagai seorang desainer ia mesti mampu menjawab tantangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Baju fashion Busana Perhiasan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192189//mata_panda-Pvzx_large.jpg
Penyebab dan Solusi Hilangkan Mata Bengkak hingga Berkantung di Pagi Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/194/3192178//wardrobe-28M0_large.jpg
15 Pakaian Wajib yang Harus Ada di Lemari Biar Gaya 2026 Makin On Point
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190367//purbaya-pwPF_large.jpg
Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/194/3190012//kuteks-8IlJ_large.jpg
7 Warna Kuku yang Tren di Bulan Desember, Bikin Gaya Makin Stylish saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/194/3189521//bhavitha_mandava-tOUS_large.jpg
Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187729//lewis_emma_buktikan_transformasi_digital_mampu_dongkrak_penjualan_dari_bazar_kini_punya_80_karyawan-muLg_large.jpg
Lewis Emma Buktikan Transformasi Digital Mampu Dongkrak Penjualan, dari Bazar Kini Punya 80 Karyawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement