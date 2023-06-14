5 Ide Outfit ke Kantor ala Nikita Willy, Elegan dan Trendi!

SEBAGAI seorang selebriti, Nikita Willy selalu tampil stylish dalam setiap kesempatan. Gaya outfit Nikita Willy tak jarang dijadikan inspirasi dalam berbusana.

Tak hanya gaya saat liburan, beberapa outfit Nikita Willy juga cocok untuk pergi ke kantor. Outfit ke kantor ala Nikita Willy ini bakal membuat penampilan kamu terlihat lebih elegan dan trendi.

Berikut 5 ide outfit ke kantor ala Nikita Willy yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Kamis (15/6/2023).

1. Mix Pattern Dress with Heels





Salah satu gaya yang sering dipilih oleh Nikita Willy adalah mengenakan mix pattern dress dengan heels. Anda dapat memilih dress dengan pola campuran yang menarik, seperti floral dengan polkadot atau garis-garis dengan motif bunga. Kombinasikan dengan heels yang elegan untuk memberikan sentuhan feminin dan profesional.

2. Kemeja dengan Detail Unik





Nikita Willy sering kali terlihat memadukan kemeja dengan detail unik dalam outfit ke kantor. Misalnya, kemeja dengan aksen motif kotak-kotak dan detail kancing besar pada tengah kemeja. Gaya ini memberikan sentuhan kreatif dan menyegarkan pada tampilan kantor Anda.

3. Kemeja dengan Layer Sweatshirt





Jika Anda ingin tampil lebih kasual namun tetap terlihat stylish, coba padukan kemeja dengan layer sweatshirt. Misalnya, kenakan kemeja putih yang simpel dengan sweatshirt warna netral di atasnya. Gaya ini memberikan kombinasi yang menarik antara formal dan santai.