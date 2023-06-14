Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit ke Kantor ala Nikita Willy, Elegan dan Trendi!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Ide Outfit ke Kantor ala Nikita Willy, Elegan dan Trendi!
Nikita Willy (Foto : Instagram/@nikitawillyofficial94)
A
A
A

SEBAGAI seorang selebriti, Nikita Willy selalu tampil stylish dalam setiap kesempatan. Gaya outfit Nikita Willy tak jarang dijadikan inspirasi dalam berbusana. 

Tak hanya gaya saat liburan, beberapa outfit Nikita Willy juga cocok untuk pergi ke kantor. Outfit ke kantor ala Nikita Willy ini bakal membuat penampilan kamu terlihat lebih elegan dan trendi. 

Berikut 5 ide outfit ke kantor ala Nikita Willy yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Kamis (15/6/2023). 

1. Mix Pattern Dress with Heels

Outfit ke Kantor ala Nikita Willy

Salah satu gaya yang sering dipilih oleh Nikita Willy adalah mengenakan mix pattern dress dengan heels. Anda dapat memilih dress dengan pola campuran yang menarik, seperti floral dengan polkadot atau garis-garis dengan motif bunga. Kombinasikan dengan heels yang elegan untuk memberikan sentuhan feminin dan profesional.

2. Kemeja dengan Detail Unik

Outfit ke Kantor ala Nikita Willy

Nikita Willy sering kali terlihat memadukan kemeja dengan detail unik dalam outfit ke kantor. Misalnya, kemeja dengan aksen motif kotak-kotak dan detail kancing besar pada tengah kemeja. Gaya ini memberikan sentuhan kreatif dan menyegarkan pada tampilan kantor Anda.

3. Kemeja dengan Layer Sweatshirt

Outfit ke Kantor ala Nikita Willy

Jika Anda ingin tampil lebih kasual namun tetap terlihat stylish, coba padukan kemeja dengan layer sweatshirt. Misalnya, kenakan kemeja putih yang simpel dengan sweatshirt warna netral di atasnya. Gaya ini memberikan kombinasi yang menarik antara formal dan santai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185434/nikita_willy-prMl_large.jpg
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212/nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/611/3161022/nikita_willy-4AZD_large.jpg
Perawatan Mulut ala Nikita Willy, Netizen Salfok ke Alat Pembersih Lidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/612/3155695/nikita_willy-7zWl_large.jpg
Tangis Nikita Willy Pecah saat Diberi Bunga oleh Anak Panti Asuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/194/3155106/nikita_willy-pyUw_large.jpg
6 Potret Nikita Willy Liburan di Labuan Bajo, Pakai Bikini hingga Snorkeling Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142409/nikita_willy-Gpuk_large.jpg
Cerita Nikita Willy Dapat Support Suami yang Enggak Komplain dan Ribet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement