Pamela Safitri Pamer Pakai Bikini di Kolam Renang, Sudah Hot Netizen Kecewa Gegara Ini

PEDANGDUT Pamela Safitri bikin netizen gagal fokus melihat penampilan terbarunya. Pamela tampil seksi mengenakan bikini two piece, seperti apa potretnya? Yuk diintip!

Pamela Safitri merupakan salah satu pedangdut Tanah Air yang kerap menjadi sorotan warganet. Ini lantaran pemilik goyang dribel tersebut kerap tampil berani dengan busana terbuka.

Seperti saat liburan di Canggu, Bali. Pamela membagikan foto dirinya tengah bersantai di kolam renang ke Instagram pribadinya, @pamelaaaasafitri.

Dalam foto tersebut, perempuan berusia 30 tahun tersebut tengah duduk di kursi santai tepi kolam renang. Pamela Safitri mengenakan bikini two piece corak biru bermotif.