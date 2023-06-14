Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Mikha Tambayong Liburan di Jepang, Aura Cantiknya Kian Terpancar Usai Menikah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:00 WIB
6 Potret Mikha Tambayong Liburan di Jepang, Aura Cantiknya Kian Terpancar Usai Menikah!
Mikha Tambayong (Foto : Instagram/@miktambayong)
A
A
A

ARTIS cantik Mikha Tambayong saat ini tengah ke Jepang. Di tengah-tengah kesibukannya menjalani pemotretan dia juga menikmati liburan bersama suami dan ayahnya.

Momen liburan itu Mikha bagikan di laman Instagramnya. Netizen pun salfok dengan penampilan Mikha Tambayong yang makin cantik dan memesona.

Penasaran seperti apa potret cantik Mikha saat liburan di Jepang? Berikut ulasannya, Rabu (14/6/2023).

1. Jalani pemotretan

Mikha Tambayong

Potret cantik Mikha saat jalani pemotretan dengan brand Fendi. Dia memakai satu set outfit baju tanpa lengan, rok, dan boots hitam. Mikha foto dengan pemandangan gedung-gedung yang sangat indah.

Rambut panjang Mikha digerai dan dikesampingkan. Dia juga menambahkan makeup tebal dengan lipstik merah yang makin merona.

2. Pakai all white

Mikha Tambayong

Potret Mikha saat pose duduk dengan memakai outfit all white. Dia memakai tanktop yang dipadukan dengan rok yang membuatnya makin anggun. Mikha terlihat tengah berada di sebuah tempat estetik dengan hiasan floral.

3. Pakai kacamata hitam

Mikha Tambayong

Mikha juga sempat berfoto di tempat-tempat Instagramable, seperti di foto ini dia masih memakai outfit all white dan menambahkan kacamata pada penampilannya. Gayanya begitu memukau.

