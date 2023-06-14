5 Gaya Chae Yu Jung, Bidadari Bulu Tangkis Korea yang Tampil di Indonesia Open 2023

CHAE Yu Jung merupakan salah satu atlet bulu tangkis Korea Selatan yang tampil di Indonesia Open 2023. Tak hanya piawai di atas lapangan, Chae Yu Jung juga memiliki paras cantik yang menawan.

Selain itu, Chae Yu Jung memiliki gaya penampilan yang modis di luar lapangan. Tak heran dia kerap dijuluki bidadari bulu tangkis asal Korea.

Berikut 5 gaya Chae Yu Jung yang cantik dan modis dirangkum dari Instagram pribadinya, Rabu (14/6/2023).

1. Tampil Menawan dengan Setelan Tanding Andalannya





Chae Yu Jung tampil memukau dengan setelan tanding andalannya di lapangan. Setelan tanding yang dipilihnya tidak hanya memberikan kenyamanan dalam bergerak, tetapi juga menonjolkan keanggunan dan kekuatan atletiknya. Penampilannya yang percaya diri dan elegan dengan setelan tandingnya menginspirasi banyak penggemar bulu tangkis di Indonesia Open 2023.

2. Selfie dengan Baju Bulu Tangkis Korea





Di luar lapangan, Chae Yu Jung juga terlihat memukau dengan selfie mengenakan baju bulu tangkis Korea. Dalam foto-foto ini, ia menunjukkan cinta dan semangatnya terhadap olahraga bulu tangkis, serta menginspirasi penggemar untuk tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas mereka. Chae Yu Jung dengan bangga memamerkan identitasnya sebagai atlet bulu tangkis Korea dengan gaya yang modis.

3. Selfie dengan Makeup Natural





Selain menjadi atlet bulu tangkis yang berprestasi, Chae Yu Jung juga terlihat mempesona dengan makeup naturalnya. Dalam beberapa foto selfie, ia menampilkan kecantikan alaminya dengan sentuhan makeup yang ringan. Gaya makeup natural ini memberikan tampilan yang segar dan memancarkan kecantikan alami Chae Yu Jung, menambah pesona dan daya tariknya.